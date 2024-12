Top 14 : le LOU fait confiance à un ancien de la maison pour stopper l’hémorragie

C'était dans les tuyaux depuis quelques jours après le départ de Jono Gibbes : le LOU cherchait activement un remplaçant au poste de consultant. Le club a choisi Karim Ghezal pour cette mission.

Selon le Midi Olympique, le LOU Rugby a trouvé son homme. Karim Ghezal, ancien joueur et entraîneur adjoint du club lyonnais, s’apprête à reprendre du service dans un contexte de crise sportive, avec une mission claire : redresser la barre d’une équipe avant-dernière de Top 14. Son arrivée marque un retour aux sources pour cet ancien spécialiste de la touche des Bleus, après une expérience écourtée au Stade Français.

Un choix logique pour Lyon

Le départ précipité de Jono Gibbes, rappelé par les Chiefs pour des raisons personnelles, a laissé le LOU dans une situation délicate. Avec cinq défaites consécutives en championnat, la direction a multiplié les entretiens pour trouver un profil capable d’apporter une bouffée d’oxygène.

Parmi les noms évoqués figuraient des entraîneurs de renom comme Jeremy Davidson (Castres) et Leon MacDonald (ancien des All Blacks). Mais c’est finalement Karim Ghezal, disponible immédiatement et bien connu à Lyon, qui a été choisi.

"On a décidé effectivement de stopper notre collaboration avec Karim. J’en assume pleinement les responsabilités," expliquait récemment Laurent Labit à La Dépêche au sujet de leur séparation au Stade Français. Une opportunité pour le LOU de récupérer un technicien expérimenté, qui avait déjà brillé à Gerland entre 2014 et 2019.

Un contexte sportif tendu

Actuellement 13ᵉ de Top 14, le LOU doit gérer une crise de résultats. Après une défaite face à Pau et un revers à domicile contre Clermont, les Lyonnais entament leur campagne européenne ce week-end face à Cardiff en Challenge Cup.

Cette compétition pourrait offrir une parenthèse bienvenue avant la reprise du championnat. Mais avec des confrontations à venir face à des cadors comme le Stade Toulousain, Karim Ghezal n’aura pas droit à l’erreur.

Tout cela après avoir perdu sur blessure les trois joueurs les plus importants de l'effectif : Baptiste Couilloud, Léo Berdeu et Mickaël Guillard. Autant dire que le défi est colossal.

Un rôle de consultant

L’ancien entraîneur des Bleus et du Stade Français rejoint le LOU avec un contrat de consultant pour six mois. Sa priorité : remettre l’équipe sur de bons rails. "Il faut être aligné un minimum," avait déclaré Laurent Labit à propos des désaccords avec Ghezal. À Lyon, ce dernier retrouvera un environnement familier et des dirigeants qui lui font confiance pour redonner une identité forte à l’équipe.

Un calendrier chargé à l’horizon

Avec la réception de Cardiff en Challenge Cup et un déplacement à Parme pour affronter les Zèbres, le LOU espère reprendre confiance avant un rendez-vous au sommet contre le Stade Toulousain en Top 14 le 22 décembre. Pour Karim Ghezal, ce retour dans la capitale des Gaules est une occasion de prouver qu’il reste un acteur incontournable du rugby français.