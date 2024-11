TOP 14. Deux joueurs du XV de France blessés : grosses inquiétudes pour Baptiste Couilloud

Ce samedi, le match de Top 14 entre Pau et Lyon a été marqué par la sortie sur blessure deux joueurs du XV de France : Guillard et Couilloud du côté du LOU.

Guillard et Couilloud touchés

En déplacement à Pau après sa défaite à domicile contre Clermont, Lyon a perdu deux joueurs sur blessure lors de la première période. Et non des moindres puisqu'il s'agit Mickaël Guillard et de Baptiste Couilloud.

Le premier est sorti à la 26e minute, remplacé par Lavanini. Le Tricolore semblait touché sur la partie inférieure du corps. Il boitait bas depuis plusieurs minutes ainsi qu'au moment de sa sortie.

Une mauvaise nouvelle pour celui qui avait été retenu par Fabien Galthié pour la tournée en Amérique du Sud puis à l'occasion des tests de novembre.

Finisseur lors des trois matchs des Bleus, il avait accumulé 100 minutes de jeu et pouvait prétendre à une place dans le groupe pour le Tournoi des 6 Nations.

Longue absence à prévoir pour Couilloud ?

Du côté de Baptiste Couilloud, "oublié" par le staff tricolore, les images semblent plus inquiétantes. En effet, le co-meilleur marqueur d'essais du championnat pourrait avoir été sérieusement blessé au coude.

Le demi de mêlée a été percuté dans un ruck alors qu'il tentait de gratter le ballon. Il a ensuite été contraint de quitter ses partenaires, le bras en écharpe.

Son absence pourrait être un énorme coup dur pour lui et pour le LOU. L'équipe lyonnaise, en grandes difficultés en Top 14, dépend énormément des performances de son numéro 9.