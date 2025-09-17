TOP 14. Le début de saison laisse des traces : Clermont ''à poil'' pour recevoir Pau ?

Incertitude concernant le puissant Ratuva, qui pourrait réintégrer le groupe en vue de la rencontre de samedi, indique le Midi Olympique.

C’est peu de dire que Clermont vit un début de saison compliqué. Si rien n’est encore acté après seulement 2 journées, le club jaune et bleu n’a toujours récolté aucun point de ses matchs.

En l’occurrence, Lucas Tauzin, Irae Simone et Alivereti Loaloa seraient toujours forfaits selon La Montagne, alors que colosse Tevita Ratuva, auteur d’une grosse partie à La Rochelle, était ménagé en ce début de semaine à cause d'un genou douloureux. Mais le Fidjien de 120kg pourrait réintégrer le groupe en vue de la rencontre de samedi, indique le Midi Olympique.

Une opposition qui s’annonce costaud pour Clermont, d’autant plus par les temps qui courent. Car après Toulouse puis La Rochelle, les hommes d’Urios vont désormais se confronter à l’équipe en forme du moment : Pau.

Une formation qui a su serrer les vis pour aller l’emporter à Castres lors de la J1, avant de déployer ses ailes face à Paris et de montrer l’étendue de ses qualités.

"Leur ligne de trois quarts qui va à 2 000 à l’heure ! Les Palois ont amélioré leur densité et la capacité à être forts sur la ligne d’avantage en recrutant deux ou trois joueurs de haut niveau. Ils vont venir ici en pleine confiance, on aura un match qui sera costaud sur l’intensité et la vitesse de déplacement."

Au moins, les Clermontois ont l’air de savoir à quoi s’en tenir…