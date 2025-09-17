TOP 14. Le début de saison laisse des traces : Clermont ''à poil'' pour recevoir Pau ?
Screenshot : Canal Plus
Incertitude concernant le puissant Ratuva, qui pourrait réintégrer le groupe en vue de la rencontre de samedi, indique le Midi Olympique.

C’est peu de dire que Clermont vit un début de saison compliqué. Si rien n’est encore acté après seulement 2 journées, le club jaune et bleu n’a toujours récolté aucun point de ses matchs.

''Mayol, what is that ?'' : Les statistiques surprenantes d’Antoine Dupont en Top 14''Mayol, what is that ?'' : Les statistiques surprenantes d’Antoine Dupont en Top 14Pire, son infirmerie se remplit à vue d’œil et en plus de la blessure longue durée de son bulldozer George Moala, l’ASM devrait donc déplorer les absences de plusieurs joueurs importants ce week-end.

En l’occurrence, Lucas TauzinIrae Simone et Alivereti Loaloa seraient toujours forfaits selon La Montagne, alors que colosse Tevita Ratuva, auteur d’une grosse partie à La Rochelle, était ménagé en ce début de semaine à cause d'un genou douloureux. Mais le Fidjien de 120kg pourrait réintégrer le groupe en vue de la rencontre de samedi, indique le Midi Olympique.

TECHNIQUE. Ailiers volants, liens du 7, bras tendus… Comment la Section Paloise règne dans les airs du Top 14 ?TECHNIQUE. Ailiers volants, liens du 7, bras tendus… Comment la Section Paloise règne dans les airs du Top 14 ?

Une opposition qui s’annonce costaud pour Clermont, d’autant plus par les temps qui courent. Car après Toulouse puis La Rochelle, les hommes d’Urios vont désormais se confronter à l’équipe en forme du moment : Pau.

Une formation qui a su serrer les vis pour aller l’emporter à Castres lors de la J1, avant de déployer ses ailes face à Paris et de montrer l’étendue de ses qualités.

TOP 14. ''J’en ai plein le cul'', Clermont frustré, Urios en furie : TMO, carton orange, mêlée, tout y passeTOP 14. ''J’en ai plein le cul'', Clermont frustré, Urios en furie : TMO, carton orange, mêlée, tout y passe

"Leur ligne de trois quarts qui va à 2 000 à l’heure ! Les Palois ont amélioré leur densité et la capacité à être forts sur la ligne d’avantage en recrutant deux ou trois joueurs de haut niveau. Ils vont venir ici en pleine confiance, on aura un match qui sera costaud sur l’intensité et la vitesse de déplacement."

Au moins, les Clermontois ont l’air de savoir à quoi s’en tenir…

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
TRANSFERT. Tout juste retraité, le colosse Paul Willemse intègre un club de Nationale 2
News
TRANSFERT. Joe Marchant vers la sortie : le Stade Français aurait trouvé son (excellent) remplaçant dans le Sud-Ouest
News
TECHNIQUE. Ailiers volants, liens du 7, bras tendus… Comment la Section Paloise règne dans les airs du Top 14 ?
News
TOP 14. Ugo Seunes, le maestro que le Racing 92 se cherchait depuis le départ de Finn Russell ?
News
XV de France. ''C’est mort'' : Yoram Moefana officialise son absence pour plusieurs mois et son forfait pour les tests
News
RUGBY. TRANSFERT. Entre Jalibert, l’UBB et l’Angleterre : Carbery face à un choix décisif
News
RUGBY. Dupont, l’autre dimension : quand le meilleur joueur du monde devient entrepreneur
News
TOP 14. Un Ernest-Wallon bientôt XXL : la grande mutation commence bientôt, et ça promet !
News
TOP 14. Montauban en ligne de mire, mais avec un effectif décimé, quelle compo probable pour l'UBB ?
News
TOP 14. Kinghorn d'emblée, première de Teddy Thomas : quelle compo pour le Stade Toulousain face à Montpellier ?
News
Vos matchs de Rugby France/Angleterre et Toulon/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?