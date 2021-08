Top 14. Le conseil déguisé en pique de Wild à Lemaître après la signature de Kolbe

Hans-Peter Wild a semble-t-il retenu les leçons du passé. Le propriétaire du Stade Français a tenu à commenter la signature de Kolbe à Toulon.

La signature de Cheslin Kolbe à Toulon est la plus grosse information de la saison. Et ce, alors même qu'elle n'a pas encore débuté. Difficile de rester indifférent face à un tel transfert. Tout le monde a son mot à dire, à commencer par les supporters des deux équipes concernées, leurs entraîneurs et joueurs. Mais ce transfert d'une star de l'ovalie alors même qu'il lui restait deux ans de contrat a également fait réagir les dirigeants des autres formations de Top 14. En conférence de presse, le propriétaire du Stade Français Hans-Peter Wild n'a pu s'empêcher de commenter cette signature. Certains y verront peut-être de la jalousie de sa part. Son homologue varois Bernard Lemaître ayant réussi l'un des plus gros coups sur le marché des transferts ces dernières années. Le tout en faisant preuve d'opportunisme.



Le dirigeant allemand a tenu à partager son expérience au président du Rugby club toulonnais via Rugbyrama. Un conseil sous forme de pique :

Quand j'ai lu dans la presse les chiffres entourant le transfert de Cheslin Kolbe, je me suis posé des questions... À l'époque où Heyneke Meyer me disait qu'en lui donnant les quinze meilleurs joueurs, on gagnerait le championnat, il se trompait. Monsieur Lemaître est nouveau. Il y a quatre ans, j'étais aussi nouveau et j'ai fait des choses stupides : tu peux acheter qui tu veux, tu n'auras pas forcément une équipe qui gagne".