TOP 14. Le chevalier Segonds adoubé par le Roi Lopez, gloire aux 10 à Bayonne !

Signe d’un recrutement intelligent, la passation de pouvoir entre Camille Lopez et Joris Segonds se fait sans accroc à Bayonne.

Quand Joris Segonds est arrivé à Bayonne l’été dernier, qui aurait pu prévoir que tout se passerait aussi bien ? Arrivé du Stade Français où il était un cadre depuis plusieurs années, le demi d’ouverture de 27 ans connaît des premiers mois rêvés à Bayonne où il prend la place du très apprécié Camille Lopez, qui soufflera bientôt sa 36ᵉ bougie.

Depuis le début de saison, les deux hommes alternent entre titularisation et rôle de finisseur. Sur 18 matchs, Joris Segonds a débuté à dix reprises, quand Camille Lopez a assuré sur les huit autres occasions. Une situation particulièrement saine où deux ouvreurs en réussite mettent en place un changement de génération tout en douceur.

De plus, Joris Segonds connaît une véritable renaissance dans le sud. S’il était un excellent gestionnaire à Paris, avec des chandelles dont la hauteur arrivait au premier étage de la tour Eiffel, l’ancien du Stade Aurillacois joue désormais un jeu plus palpitant à Bayonne. Selon des propos rapportés par L’Équipe, il confie qu'il aime briser cette image de 10, moins joueur, qu'il a pu se forger malgré lui. Ainsi, le demi d’ouverture prend énormément de plaisir dans son nouveau club :

Là, de rejouer au ballon, de faire vivre ce ballon, c'est quand même quelque chose qui me fait énormément plaisir. Et je pense qu'à Paris, j'avais un petit peu perdu cette vision-là. [...] Alors que là, maintenant, si on me demande de faire un match sans taper au pied, je signe tout de suite.”

Par ailleurs, le mois de mars pourrait avoir une saveur inédite pour l’ancien demi d’ouverture de la capitale. Pour cause, Camille Lopez est blessé pour les quatre prochaines semaines, au minimum. Pour la première fois depuis son arrivée dans le Pays Basque, Joris Segonds devra montrer qu’il sait assurer sans le maître des lieux.

Pour l’entraîneur clermontois, l’absence de l’ancien maître à jouer auvergnat au profit de l’ex-Parisien ne chamboule pas l’équilibre des forces. “On sait que Camille Lopez est le patron, mais Joris Segonds est du même calibre avec cette capacité à être un métronome. Ils auront les mêmes forces, mais peut-être que Camille Lopez a plus d’influence sur le groupe que Joris Segonds. Je ne sais pas, mais j’ai ma petite idée”, confie Christophe Urios selon Rugbyrama, avant le choc dominical entre les deux formations.

Top 14 : Bayonne attend Clermont

Ce dimanche 2 mars, l’Aviron Bayonnais est attendu. Après une défaite écrasante sur la pelouse du Stade Toulousain (41-6), les Basques veulent conserver leur place dans le haut du tableau de Top 14. De plus, ils veulent également conserver leur invincibilité du côté de Jean-Dauger.

En dominant un ASM Clermont, qui peut se montrer aussi surprenant que décevant, ce serait l’occasion de creuser l’écart avec ses poursuivants. Actuellement quatrième de Top 14, l’Aviron Bayonnais pourrait prendre 5 à 6 points d’avance sur le Castres Olympique, cinquième, en cas de victoire.

