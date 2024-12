Top 14. Vunipola, Tuilagi, Segonds, les meilleures recrues à la mi-saison

À la mi-saison, nous avons déjà une photographie réaliste de l'exercice en cours, l'occasion de faire le bilan sur les meilleures transfuges.

Le Top 14 est arrivé à sa mi-saison. Le Stade Toulousain est champion d’automne, l’UBB est son dauphin. L’occasion de faire le point après 13 journées. Qui réalise un bon début de saison ? Quelles sont les meilleures recrues de chaque club ?

L’ancien des Saracens est l’un des meilleurs coups de l’été dernier. Le RC Vannes profite largement de son talent en mêlée depuis septembre. Il a tout simplement mis à mal tous les packs du championnat en quelques semaines. L’un des grands artisans des victoires bretonnes lors de la phase aller.

De retour d’une blessure longue durée au genou, l’écossais n’avait pas joué depuis un an. L’UBB a décidé de parier sur lui, et cela s’est avéré payant. Gray rend bien cette confiance à Bordeaux en étant l’un des joueurs les plus utilisés du championnat. Il a même choisi de refuser la sélection nationale lors de la Tournée d'automne

Il cale tout simplement l’alignement et le cinq de devant girondin. Grâce à son expérience, il a également apporté beaucoup de stabilité en défense, avec une centaine de plaquages à son actif.

Recrue phare de l’été bayonnais, Manu Tuilagi réalise un excellent début de saison. Revenu d’une blessure à la main, il enchaine les grandes performances au centre du terrain. Sa paire avec Sirelli Maqala est létale et fait plier toutes les défenses du Top 14. Très complémentaires, les deux îliens se trouvent les yeux fermés et mettent leur équipe constamment dans l’avancée.

Arrivé du Stade Français, il est arrivé sur la pointe des pieds dans le Pays basque. Le maitre Camille Lopez occupait avec brio le poste d’ouvreur jusque-là, étant même élu parmi les meilleurs joueurs du championnat lors de sa première saison. Au fil des matchs, Segonds a réussi à s’imposer.

Sa longueur au pied soulage ses coéquipiers et permet une excellente occupation. C’est une arme diablement efficace et qui se fond parfaitement dans le système bayonnais. Il a su se rendre indispensable, au point de porter le numéro 10 dans le dos lors de la réception du Stade Rochelais à Anoeta.

Ce n’est certainement pas la recrue qui a fait le plus de bruit cet été. Le pilier anglais, en provenance des Harlequins, a posé ses valises à Castres. Les Tarnais ont tout de suite apprécié sa rugosité et son appétit pour la mêlée fermée. À l’image d’un Vunipola à Vannes, il a su caler l’édifice du CO. Sa blessure pour quelques semaines est un coup dur pour son équipe, il faudra surveiller comment ses coéquipiers s’en sortent sans lui.