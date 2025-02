Il a failli ne jamais venir à Bayonne avant d’en devenir son arme fatale : Sireli Maqala, le trublion du Top 14

S’il est aujourd’hui le meilleur marqueur du Top 14 après des saisons plus compliquées, Sireli Maqala a surtout bien failli ne jamais honorer son contrat en France.

Et dire qu’il a bien failli ne jamais venir. A l’été 2021, l’Aviron Bayonnais n’est pas peu fier de signer l’une des révélations des JO avec les Fidji à 7.

Un gros coup pour le club tout juste relégué en ProD2, qui compte sur lui pour dynamiter les défenses et se former aux rudiments du rugby français en 2ème division, dans le but de remonter immédiatement en Top 14.

"Après les JO de Tokyo, je m’étais dit que le premier club qui me démarcherait serait celui qui me voudrait vraiment. Donc je prendrai le premier club qui me solliciterait. Ç'a été Bayonne. Il y avait aussi Toulon. Mais l’Aviron qui, à ce moment-là, était en Pro D2, allait pouvoir me permettre de progresser plus rapidement", explique aujourd’hui le 3/4 centre de 24 ans pour le Midi Olympique.

VIDEO. TOP 14. Maqala s'envole pour punir le Stade Rochelais après une action folle de 100 mètres !

Sur le papier, cela peut ressembler à des débuts idéaux entre les deux partis. Sauf que dans les faits, à l’époque, tout ne se passe pas comme prévu. Maqala signe son contrat très rapidement avec l’Aviron mais, après une quinzaine festive aux Fidji suite à la médaille olympique et poussé par les siens, décide finalement de ne pas l’honorer.

Et ce pour s’engager avec les Fidjian Drua, la franchise fidjienne qui se monte en Super Rugby. "Je préfère jouer pour la fierté que pour l’argent", dira-t-il à l’époque.

Meilleur marqueur du Top 14

3 ans et demi plus tard, Sireli Maqala joue bien à l’Aviron Bayonnais et a inscrit une grosse vingtaine d’essais pour lui. Car après un imbroglio juridique et médiatique de plus de deux mois, l’international fidjien rejoint bien les bords de la Nive fin 2021.

Mais les débuts à 20 000km de son île de Vanua Levu, au cœur de l’hiver français, sont rudes moralement. "Les quatre, cinq premiers mois ont été difficiles. Ma maison me manquait. J’avais même envie de retourner aux Fidji. Mais pour aider ma famille et rendre tout le monde fier là-bas, j’étais obligé de rester. Je me suis fait mal mais je suis resté."

TOP 14. L’UBB peut-elle briser la série basque ? Bordeaux sans plusieurs stars, mais pas sans ambition à Bayonne

Il faut dire que tout a été facilité par la rencontre de sa femme Iduzki, basque et de surcroît fille de l’ancien international Pierre Dospital, qui l’a beaucoup épaulé et guidé.

Aujourd’hui, après une saison passée minée par les blessures, le trublion Maqala est d’ailleurs l’actuel meilleur marqueur du Top 14 avec 10 essais, demeure l’un des attaquants les plus dangereux de ce championnat grâce à ses appuis, sa solidité (1m72 pour 88kg) et son flair et file le parfait amour à Bayonne, avec qui il a prolongé jusqu’en 2028.

Tandis que son premier enfant est même né au Pays Basque récemment. Alors Sireli, ça valait le coup, non ?