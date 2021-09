Avant le BO, qui a déjà délocalisé ses matchs à des centaines de kilomètres ?

Le Biarritz Olympique souhaite délocaliser ses matchs de Challenge Européen à Lille. Avant eux, quels autres clubs se sont exilés le temps d'une rencontre ?

Le Biarritz Olympique à Lille en Challenge Européen ? L'hypothèse prend de plus en plus d'ampleur, le club ayant fait la demande à l'EPCR de délocaliser ses rencontres dans le Nord de la France. Pour rappel, les Basques affronteront Newcastle en janvier, puis Toulon en avril. On rappelle également que le club dirigé par Jean-Baptiste Aldigé y a déjà disputé une rencontre amicale cet été face à l'UBB (7-28). Alors en attendant une réponse, quels ont été ces autres clubs qui se sont délocalisés dans des destinations plus ou moins attendues ?

