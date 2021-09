Coupe d'Europe. Challenge Cup. Biarritz va bien délocaliser ses matchs à Lille

Biarritz devrait jouer deux matchs de Challenge Cup face à Newcastle et Toulon sur la pelouse du Stadium de Villeneuve-d'Ascq de Lille.

Top 14. Biarritz. Harinordoquy, Thion, Yachvili prennent les commandes de l'associationÇa s'active à Biarritz cette semaine. Ce mercredi, on apprenait que plusieurs anciennes gloires telles qu'Harinordoquy, Thion ou encore Yachvili, Marlu et Baby au sein de l'association. Une arrivée saluée par le président du BO Jean-Baptiste Aldigé sur les réseaux sociaux : "Félicitations au nouveau bureau temporaire de l’asso @BOPBweb et à l’implication de @Ville2Biarritz @BtzMaider dans ce dossier. Nous espérons que grâce à cela nous allons enfin pouvoir avancer sur la rénovation du stade et la construction du centre d’entraînement et de formation." La ville et le club ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente sur ce dossier depuis de longues semaines. La menace d'une délocalisation du club dans le nord a provoqué de nombreux remous au pays basque. On peut espérer que l'arrivée des anciens joueurs à la direction de l'association va permettre de trouver un terrain d'entente.

Félicitations au nouveau bureau temporaire de l’asso @BOPBweb et à l’implication de @Ville2Biarritz @BtzMaider dans ce dossier. Nous espérons que grâce à cela nous allons enfin pouvoir avancer sur la rénovation du stade et la construction du centre d’entraînement et de formation. — Jean-Baptiste Aldigé (@jbaldige) September 15, 2021

En parallèle, RMC nous apprend cependant que les dirigeants biarrots ont bien l'intention de jouer à Lille. Ils ont en effet fait savoir à l'EPCR, société organisatrice des coupes d'Europe, jouera ses deux matchs à domicile de Challenge Cup à Lille. Le BO y avait déjà joué son match amical face à l'UBB au mois d'août. Cette fois-ci, il s'agira de rencontres officielles avec la réception de Newcastle mi-janvier puis de Toulon en avril lors de la phase de poules sur la pelouse du Stadium de Villeneuve-d'Ascq. Challenge Cup. Les poules officiellement dévoilées, un format sur cinq journées