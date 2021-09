Top 14. Biarritz. Harinordoquy, Thion, Yachvili prennent les commandes de l'association

Imanol Harinordoquy, Jérôme Thion et David Couzinet ont intégré l'association amateur du Biarritz olympique.

Coupe d'Europe. Et si le Biarritz olympique jouait ses matchs de Challenge Cup à Lille ?Le bras de fer opposant le Biarritz olympique et l'association vient de prendre une tournure pour le moins inattendue. France Bleu nous apprend en effet ce mercredi soir l'arrivée d'anciennes gloires du BO dans son organigramme. Et pas n'importe qui puisque Imanol Harinordoquy, Jérôme Thion et David Couzinet ont respectivement été élu vice-président, trésorier et président de la structure amateur. France Bleu nous indique Benoit Baby sera en charge du projet sportif sans oublier Dimitri Yachvili, Christophe Milhères et Jimmy Marlu. Rien que ça. De quoi peser dans la balance au moment de prendre des décisions sur l'avenir du club.



Une nouvelle donne qui fait suite à l'annonce de Sébastien Beauville de quitter ses fonctions de président de l'association. Alors que Jean-Baptiste Aldigé souhaitait que Serge Blanco lui succède, un conseil d'administration convoqué ce mercredi lui ainsi dire coupé l'herbe sous le pied. La candidature de l'ancienne gloire du XV de France n'aurait pas été retenue. "Notamment parce qu'il n'a pas payé sa cotisation annuelle pour tout membre adhérent", explique France Bleu. Cette nouvelle direction, soutenue par Maider Arosteguy, la mairesse de Biarritz, serait contre le projet de délocalisation du BO. Le feuilleton biarrot n'est donc pas prêt de s'arrêter.