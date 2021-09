Challenge Cup. Les poules officiellement dévoilées, un format sur cinq journées

L'EPCR a dévoilé officiellement la composition des poules de la Challenge Cup pour la saison 2021/2022 ainsi que le format de la compétition.

Challenge Cup. Faux départ pour les franchises sud-africaines en Coupe d'EuropeLes poules de la Challenge Cup 2020/2021 ont enfin été dévoilées par l'EPCR. Si l'organisateur des coupes d'Europe a pris autant de temps, c'est en raison des discussions sur l'intégration des franchises sud-africaines. Ces dernières ne participant finalement pas à la campagne européenne cette année, il ne restait plus qu'à officialiser le format de la compétition. Ainsi, les quinze clubs de Challenge Cup ont été répartis en trois poules, en fonction de leur classement en championnat la saison dernière. On retrouve donc Toulon avec le BO ou encore l'USAP avec Lyon. Les Palois et les Brivistes héritent des Saracens. La phase de poule se déroulera en cinq journées, à partir du week-end du 10/11/12 décembre jusqu’au week-end du 8/9/10 avril 2022. L'EPCR précise que "les trois clubs les mieux classés de chaque poule ainsi que le quatrième club le mieux classé et les trois clubs classés de la 9e à la 11e position de chaque poule de Champions Cup, se qualifieront alors pour les huitièmes de finale de Challenge Cup."

POULES DE LA CHALLENGE CUP 2021/2022

Calendrier 2021/2022