Top 14. La ''Tekorade'' de Joe est inacceptable pour Olivier Magne

Le joueur du Stade Toulousain Joe Tekori a été exclu face à Biarritz pour un geste dangereux. Son geste n'a laissé personne indifférent.

Le match entre Biarritz et Toulouse a été marqué pas le festival d'Antoine Dupont mais aussi par le carton rouge adressé à Joe Tekori. Définitivement exclu de la rencontre, l'international samoan venait tout juste de rentrer sur la pelouse. Il jouait ici son premier match de la saison et pourrait bien manquer les prochains suite à son passage devant la commission de discipline. Top 14. ''Toi, carton, bye bye'' : quand Joe Tekori mime l'arbitre et chambre Rory Kockott [VIDÉO]Aux premières loges puisque dans les tribunes pour commenter le match au micro de Sud-Radio, Olivier Magne n'a pu s'empêcher de réagir à chaud : "Ce genre de geste, il est inacceptable ! De venir s’excuser derrière l’est encore plus ! Parce qu'une fois que c’est fait, c’est trop tard. Il faut y penser avant. Et c'est trop dangereux. Et Ruffenach, il est vraiment pas bien sur le coup et ce n’est pas normal." Un plaquage haut qui a largement fait réagir sur les réseaux sociaux.

Tekori... Le bonheur de le revoir sur le pré... #BOST — L'autre Con (@DelasalleSamuel) October 2, 2021

Tekori qui nous fait une Tekorade... #BOST — 🏆⭐❤️ LE DOUBLÉ 🖤🛡️🏆 (@AngelusCap) October 2, 2021

Bordel Tekori. Rouge AMPLEMENT mérité, pas besoin de video !! #BOST — Fennecok (@nicolo_spighi) October 2, 2021

Tekori et les plaquages haut, une vraie histoire d'amour #BOST — Le Toulous'Hein eken (@PaulVal52542189) October 2, 2021

Encore une erreur de jeunesse de Tekori. #BOST — David Arrieta (@arrietadavid1) October 2, 2021

Mais Tekori c’est une maladie en faite… 🙄 #BOST — Elsa Blas (@elsabls) October 2, 2021

Tekori, 10 minutes cette saison ➡️ un rouge — Julieng🎗️Roussel Hate Account (@JulianLL_) October 2, 2021

Un pti câlin de Tekori…..#BOST — Sandie (@sandielasand) October 2, 2021

Tekori, chirurgien spécialisé dans les ablations de glotte #BOST — Greg (@gregsenprovence) October 2, 2021

TEKORI VOYOUUUUUUUUUUU — Chuck Boris (@JaquardJean) October 2, 2021

J'aimerais bien voir un match Tekori Botia en vrai 💥😅#BOST — Bliss_81 (@Bliss_81) October 2, 2021

Tekori n'a plus son immunité #BOST — OlivierWinter (@olivier_winter) October 2, 2021