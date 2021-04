Top 14. ''Toi, carton, bye bye'' : quand Joe Tekori mime l'arbitre et chambre Rory Kockott [VIDÉO]

Le Castres Olympique s'est imposé dans un match difficile qui aurait pu basculer en faveur des Toulousains.

On le sait, Castres a remporté son derby face au Stade Toulousain. On connaît la rivalité entre les deux clubs d'Occitanie, mais surtout entre les joueurs actuels qui ne sont pas les plus grands amis du monde sur le terrain. Les Castrais voulaient l'emporter et c'est chose faite sur le score de 26 à 24. Il faut dire que les 20 dernières minutes des Toulousains auraient pu surprendre tout le monde. Rapidement menés, la jeune garde d'Ugo Mola a inscrit deux essais dans les 20 dernières minutes dont un sublime initié par l'ailier Marty. 100 mètres plus loin, c'est encore Matthis Lebel qui ira plonger en terre promise.

Mais on a également pu voir la relation amoureuse entre Joe Tekori et Rory Kockott. Ce dernier écope d'un carton jaune à la 70e pour accumulation de faute, mais surtout, pour avoir plaqué sans ballon son adversaire direct sur l'action qui mène à l'essai de Thibaud Flament. On connaît le don pour le chambrage de Tekori et cette fois-ci, il a décidé d'aider Rory Kockott en lui traduisant ce que dit l'arbitre avec des gestes. Une séquence qui fera plaisir à tous les chambreurs du rugby amateur.