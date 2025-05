Top 14. 7 équipes pour 2 places : La Rochelle - Montpellier, le match qui peut tout faire basculer

La lutte pour les phases finales de Top 14 n'a peut-être jamais été aussi serrée. Quatre équipes hors du Top 6, même cinq si l'on compte le Racing, jouent encore la qualification. Et ils sont 7 pour 2 places actuellement, si l'on exclut Bayonne (4e) du débat.

La rencontre de ce week-end opposant La Rochelle (7e) et Montpellier (6e), qui se déroulera en terres maritimes, aura donc une importance capitale dans cette course.

