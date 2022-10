Top 14. La Rochelle. Le bon moment pour briser la malédiction face à Toulouse ?

Ce dimanche, le Stade Toulousain reçoit La Rochelle pour le choc de ce week-end de Top 14. L'occasion pour les Maritimes d'enfin briser la malédiction, face aux coéquipiers d'Antoine Dupont.

On le sait désormais, les rencontres entre Toulouse et La Rochelle ont une saveur particulière, puisqu'elles opposent deux des meilleures équipes du Top 14 à l'heure actuelle (si ce n'est les deux meilleures). Une rivalité sportive, qui tourne cependant largement en faveur du Stade Toulousain, qui a remporté 11 des 12 derniers affrontements. Pour être plus précis, les coéquipiers de Romain Sazy n'ont plus vaincu les Rouges et Noirs depuis le mois de septembre 2019. Une éternité, presque paradoxale tant l'écart entre les deux formations est minime. Pire, on ne compte plus les rencontres où les Maritimes auraient pu s'imposer, mais ont finalement échoué à quelques longueurs du Stade Toulousain. Mais voilà, aujourd'hui, le Stade Rochelais semble sûr de ses forces : le titre de champion d'Europe a récompensé des années de travail, tout en installant un peu plus le club dans le haut du panier européen. En témoigne le début de saison de La Rochelle, qui occupe actuellement la deuxième place du Top 14. Et si les Toulousains partent néanmoins favoris pour la rencontre de ce week-end, nul doute que leurs adversaires auront envie de briser cette véritable malédiction, qui dure depuis maintenant plus de 3 ans. Serait-ce le bon moment ?

On vous voit venir, oui cet argument était déjà valable lors du barrage de la saison dernière, remporté facilement par le Stade Toulousain. Et pourtant, l'on sent que le titre de champion d'Europe a insufflé une nouvelle dynamique au club maritime. Et si cela n'a pas été suffisant au mois de juin, n'oublions pas que l'effectif rochelais était complètement émoussé ! Un manque de fraîcheur physique, qui a été fatal aux Bagnards. Mais voilà, ce week-end, la donne sera différente ! Le staff de La Rochelle a notamment pu faire souffler certains de ses cadres en ce début de saison, afin que tous soient prêts pour affronter un Stade Toulousain en pleine bourre. De plus, le Stade Rochelais va enregistrer un retour de poids : le Sud-Africain Dillyn Leyds. Absent face au RCT, l'ailier ou arrière s'est montré particulièrement adroit face aux perches, en l'absence d'Hastoy et Popelin, blessés. Une excellente nouvelle donc, surtout lorsque l'on sait que Toulouse a parfois profité de la maladresse des buteurs rochelais pour prendre le dessus...

Alors, est-ce le bon moment pour le Stade Rochelais de vaincre Toulouse ? Difficile de se prononcer, surtout que Toulouse réalise un début de saison presque parfait. Impressionnant sur ses terres (15/15 à domicile), le champion d'Europe 2021 semble marcher sur l'eau, en témoigne la rencontre de samedi dernier, face au CAB. Et pourtant, l'on sait que le sport (et notamment le rugby), n'a parfois rien de logique, et que rien n'est joué d'avance. On l'a d'ailleurs vu lors du match entre Toulouse et Pau il y a quelques semaines : largement favoris, les coéquipiers d'Antoine Dupont ont totalement déjoué, s'inclinant par la même occasion pour la première fois de la saison. Une erreur que les Toulousains auront à cœur de ne pas reproduire dimanche soir, face aux ouailles de Ronan O'Gara...

