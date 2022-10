TOP 14. La Rochelle et les défaites face à Toulouse ? Cet ancien rochelais espère qu’elles continueront !

Arthur Retière s’est rappelé aux mauvais souvenirs qu’il a connu en tant que joueur du Stade Rochelais face au concurrent toulousain.

Dans un entretien accordé au Midi Olympique, Arthur Retière a commenté les rencontres entre Rochelais et Toulousains. Avant ce choc de la huitième journée disputé à Ernest-Wallon ce dimanche 23 octobre, le joueur a livré son ressenti. Relayé par Rugbyrama, il déclare ceci :

Je ne me pose pas trop de questions. J’attends forcément ce match, surtout pour affronter mes potes restés là-bas. Je suis proche de Uini Atonio, Reda Wardi ou Levani Botia. On a toujours des groupes en commun sur lesquels on s’écrit tous les jours. C’est particulier de jouer contre eux, mais je ne veux pas me mettre de pression sur la manière de l’aborder. Pour l’aspect émotionnel, ce sera plus spécial de revenir à Marcel-Deflandre au match retour.”

Depuis 2 ans, ces affrontements sont devenus les rencontres phares du Top 14. La faute notamment à deux finales successives, européenne puis hexagonale, en 2021. Ces deux dernières ont été remportées par les rouge et noir. D’autant plus, La Rochelle a maintenu la flamme en reprenant la Champions Cup des mains du Stade Toulousain la saison suivante. Cependant, le joueur parait incapable d’expliquer la série de défaites rochelaise. Néanmoins, il souhaite que cette dernière continue au vu de ses nouvelles allégeances. Il l’explique ainsi dans son entretien : “Quand j’étais à La Rochelle, c’était toujours dur contre Toulouse. Franchement, je n’ai pas d’explication, mais j’espère que ça va le rester… Plusieurs fois, ça aurait pu tourner pour La Rochelle et Toulouse sortait vainqueur. Pourquoi ? Aucune idée.”

Pour l’occasion, le joueur sera titulaire à l’aile du Stade Toulousain. Rapidement intégré dans l’effectif rouge et noir, il a su trouver une place d’atout polyvalent dans le jeu haut-garonnais. Face à Montpellier, il a même eu l’occasion de constituer la charnière du club avec son frère : Edgar Retière. RUGBY. Top 14. Historique, nostalgique et efficacité, première réussie pour les Retière



Parfois à l’aile et d’autres fois à la mêlée, Arthur Retière a été bien utile au vu de l’indisponibilité de Paul Graou. Cette recrue toulousaine au poste de demi-de-mêlée n’a toujours pas joué sous les ordres d’Ugo Mola. Dernièrement, le club rouge et noir a annoncé que l’ancien du SU Agen reprend les entraînements avec le groupe dès la semaine prochaine. Un retour qui est combiné à ceux de Cyril Baille, Dimitri Delibes et Paul Mallez.