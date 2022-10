TOP 14. Toulouse toujours sans Ntamack, Flament en 3e ligne, La Rochelle avec Danty et Thomas

Dimanche soir aura lieu le choc que tout le monde attend en Top 14. Pour cela, Toulousains et Rochelais ont sorti l'artillerie lourde.

Voilà LE choc que tout le monde avait coché à l'aube de cette saison. Du fait de leurs effectifs, de leurs dynamiques du moment et de leur passif ces dernières années, tout est réuni pour avoir un choc au sommet lors de ce Toulouse vs La Rochelle. D'autant que les deux équipes joueront le jeu et aligneront des équipes ultra-compétitives pour ce match. À Toulouse, on profite des internationaux tant qu'ils sont là et les Mauvaka, Jelonch, Flament, Lebel et bien sûr Dupont seront tous là. À noter que ce dernier formera à nouveau la charnière avec Thomas Ramos, tandis que Marchand et Capuozzo seront sur le banc ! C'est Mallia qui sera à l'arrière en l'absence de Melvyn Jaminet.

TOULOUSE 1 Ainu'u 2 Mauvaka 3 Aldegheri 4 Arnold 5 Meafou 6 Flament 8 Jelonch 7 Elstadt 9 Dupont 10 Ramos 11 Lebel 12 Guitoune 13 Barassi 14 Retière 15 Mallia 16 Marchand 17 Drupat 18 Brennan 19 Youyoutte



20 Roumat 21 Capuozzo 22 Tauzin 23 Trauth

Quid des Rochelais ? Idem, avec une forte ossature tricolore dans leur composition d'équipe. Outre la présence d'Antoine Hastoy sur le banc, avec Atonio, Bourgarit, Alldritt ou Tanga devant, et Danty, Thomas ou Dulin derrière, la formation maritime aura des arguments pour tenter un coup à Toulouse. Malgré tout, s'imposer à Ernest-Wallon, qui plus est sans un véritable buteur, n'est jamais chose aisée, pour dire le moins...