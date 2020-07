Top 14 - La reprise menacée par la jauge maximum et le huis clos

La reprise du Top 14 pourrait être décalée si la jauge maximum de supporters autorisés dans les stades n'est pas revue à la hausse.

La menace du huis clos plane de nouveau sur la reprise du rugbyCombien de spectateurs pourront assister aux matchs de Top 14 et de Pro D2 début septembre ? C'est LA question du moment. De la présence des supporters dans les stades dépend la survie du rugby professionnel et de ses clubs. Ces derniers ne peuvent en aucun cas se permettre de jouer dans une enceinte vide. Et les récentes mises en garde du ministère suite au comportement de certains supporters parisiens fait craindre le pire pour le rugby. Le gouvernement est allé dans le sens des sports collectifs en proposant un retour des fans à hauteur de 5 000 personnes. Mais cette jauge maximum ne ferait que retarder l'échéance fatale de quelques journées pour les équipes de rugby. On parle d'environ 500 000 euros de pertes par match à domicile pour certaines formations. Le calcul est vite fait. Top 14 - Toulon. Lemaître : ''On perd environ 1,5 millions d’euros par mois''Depuis des semaines, on prépare un protocole strict avec masque obligatoire, distance de sécurité pour satisfaire aux exigences du gouvernement. Néanmoins, selon Le Figaro, les dirigeants des clubs pourraient tout simplement demander à ne pas reprendre. La reprise pourrait donc être décalée afin de pouvoir jouer dans les meilleures conditions. Et surtout avec des supporters dans les stades. 5 000 c'est trop peu. 10 000 ce serait mieux. Cette demande, si elle devait être émise, sera-t-elle acceptée par les instances ? Le calendrier du Top 14 et de la Pro D2 a été validé par la LNR et la FFR et dévoilé la semaine dernière. Ce serait un casse-tête de devoir tout reprendre alors que les dates des phases finales de Coupe d'Europe ont aussi été approuvées et que World Rugby s'apprête de son côté à présenter le calendrier international pour la fin de l'année 2020. Découvrez le calendrier complet du Top 14 2020-2021