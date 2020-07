La menace du huis clos plane de nouveau sur la reprise du rugby

Le ministère des Sports n'a pas du tout apprécié le comportement d'une partie des supporters du PSG. Le huis clos pourrait être imposé.

La LNR en colère contre le football français et ses supportersLa Ligue Nationale de rugby n'est pas la seule à avoir moyennement apprécié les images de certains supporters parisiens. Non pas que la LNR ait une aversion pour le football. Ou bien qu'elle n'encourage pas les fans à soutenir leur équipe. Mais dans le respect des gestes barrières. Or, dans ce contexte de crise sanitaire et d'une augmentation des contaminations dans certaines régions, le comportement d'une partie des supporters du PSG lors de la rencontre amicale face à une équipe belge a provoqué de vives réactions. La Ligue y est allée de son courrier au ministère des Sports.

Suite aux comportements irresponsables des Ultras du PSG, le ministère des sports menace de revenir au huis clos pic.twitter.com/dWOQl0ne8b — David Reyrat (@DavidReyrat) July 20, 2020

Lequel a rapidement réagi dans un communiqué en rappelant que le retout du public dans les stades est vital dans pour le sport pro comme amateur. Néanmoins, s'il y a une jauge maximum de 5 000 personnes, c'est pour une bonne raison. "Limiter la propagation du virus et protéger nos concitoyens doit être l'affaire de tous", a rappelé la ministre Roxana Maracineanu. Cette dernière a donc "signifié à la Fédératiojn et à la Ligue (de football, NDLR.) que des décisions de huis clos pourraient être prise conformément au droit applicable" dans le cas où les mesures sanitaires ne seraient pas respectées lors des prochains matchs. Top 14 - Combien de supporters pour la reprise ? Le gouvernement repousse sa décision Le rugby pourrait donc en subir les conséquences alors que les clubs de Top 14 espèrent reprendre en septembre avec pourquoi pas 10 000 personnes dans les stades.