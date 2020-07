La LNR en colère contre le football français et ses supporters

La LNR s’inquiète des répercussions sur l’accueil du public dans les stades après les images des supporters du PSG vendredi dernier, sans respect des conditions sanitaires.

La Ligue nationale de rugby a envoyé un courrier à la ministre des Sports Roxana Maracineanu et se dit "en colère et consternée par les images des tribunes du match qui a eu lieu au Parc des Princes, à quelques jours des décisions devant être prises par le Gouvernement concernant les conditions d’accueil du public dans les stades à compter de la fin du mois d’août. Nous espérons et vous sollicitons pour que les agissements irresponsables d’une minorité n’influent pas sur une décision qui engage la reprise de tout un secteur d’activité, et pour ce qui nous concerne la survie de nos clubs".

Pour rappel, les ultras du PSG étaient agglutinés les uns sur les autres sans masque ni distanciation sociale lors d'un match amical face à une équipe belge, Waasland Beveren. Le huis-clos serait une catastrophe pour le rugby français dépendant financièrement des revenus que génèrent la billetterie pour la plupart.

Paul Goze défendra les intérêts du Top 14 coûte que coûte face à World RugbyLes clubs veulent donc à tout prix éviter le huis clos sous peine de déplacer la reprise du championnat en janvier comme le suggèrent certains présidents : "Si les protocoles sanitaires extrêmement rigoureux que l’ensemble des organisateurs ont mis en place ne peuvent être respectés par une minorité d’individus sur une minorité de matches, alors des mesures ciblées et limitées aux matches et/ou aux personnes concernées doivent être mises en place. Mais ils ne peuvent pénaliser l’immense majorité qui est responsable, respectueuse des normes sanitaires et consciente des enjeux". Une chose est sûre les images des supporters du PSG risquent encore de faire débat. S'il en dépend de la bonne conduite de chacun, les stades doivent également faire respecter les règles.