Top 14 - La jauge inquiète plus les clubs que le virus avant la reprise

Les clubs professionnels espèrent que la jauge sera revue à la hausse pour le début de la saison. Mais le gouvernement est le seul à décider.

La reprise du Top 14 et de la Pro D2, c'est dans un peu plus d'un mois. Il ne fait aucun doute sur le fait que les joueurs seront prêts pour ce premier match officiel depuis plus de six mois. Grâce au protocole de reprise, tous les clubs professionnels ont pu reprendre de manière progressive. Néanmoins il y a un point sur lequel les formations n'ont pas le pouvoir : l'affluence dans leur stade pour la reprise. Le gouvernement a choisi de ne pas augmenter la jauge de supporters. Jusqu'au 31 août, elle sera fixée à 5 000 personnes. Une catastrophe estime le Bordelais Laurent Marti. Une possibilité existe cependant : la dérogation du préfet. Réponse le 15 août. Mais pour le président de l'UBB via le Midi Olympique : "C’est aussi une nouvelle épée de Damoclès au-dessus de notre tête."

Top 14/Pro D2 - Des dérogations possibles pour augmenter la jauge de supporters

En coulisses, les clubs travaillent d'arrache-pied pour offrir un maximum de sécurité aux supporters. Impossible cependant la garantir à 100 %. "Oui, le risque zéro n’existe pas, aussi bien en sport que dans la vie. Je pense que le principe de précaution a ses limites. Vous savez, c’est un peu comme si on interdisait la circulation automobile parce qu’elle fait encore des milliers de morts par an", lance Marti. Il juge cette mesure trop sévère pour un sport comme le rugby qui dépend majoritairement des affluences. Impossible pour l'ovalie de faire comme aux Etats-Unis où la NBA a repris dans une bulle du côté de Disney World. "L’accueil du public et de nos partenaires représente 65 % de nos recettes." Le dirigeant bordelais ne peut pas imaginer Chaban Delmas et ses 34 000 places à 75 % vide.

5 000 personnes dans un stade de cinq mille personnes, ce n’est pas la même chose que 5 000 personnes dans un stade de 30 000.

''5 000 spectateurs dans des stades de 7 000 places, c’est un peu couillon'', estime François RivièreMais tous les clubs ne sont pas logés à la même enseigne. Le Stade Toulousain peut en effet accueillir 19 000 supporters à Ernest-Wallon. Si le gouvernement augmente la jauge, la moitié du stade serait remplie alors que du côté de l'UBB, on serait seulement au tier. Outre la dérogation, l'idée d'une jauge au prorata du nombre total de places dans chaque enceinte serait plus logique. Une manière de maximiser la jauge pour sauver les clubs. Du mois de leur permettre de survivre un peu plus longtemps. "Quoi qu'il advienne, le rugby des clubs, tel qu'il est organisé actuellement, est incapable de vivre avec une jauge partielle", confie le président de Toulouse Didier Lacroix via L'Equipe.