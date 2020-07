Top 14/Pro D2 - Des dérogations possibles pour augmenter la jauge de supporters

La jauge de 5 000 supporters dans les stades pourra être dépassée dans certaines conditions dès le 15 août.

La jauge maximale ne sera pas revue à la hausse avant septembreC'est un petit ouf qu'ont poussé les clubs professionnels. Dépendant de la présence des supporters dans leur stade, ils craignent pour leur survie dès la reprise en septembre. Et pour cause, le gouvernement n'autorise pas encore plus de 5 000 spectateurs dans les enceintes sportives jusqu'au 31 août. Cependant, à partir du 15 août, les préfets pourront accorder certaines dérogations pour aller au-delà de cette limite. Une bonne nouvelle en vue des matchs amicaux prévus cet été. Cependant, ces autorisations seront données en "fonction de la capacité d’accueil de l’enceinte sportive en places assises, après analyse de la situation sanitaire générale et locale, sous condition de mise en œuvre rigoureuse de protocoles sanitaires d’accueil et d’accès des publics de manière à prévenir les risques de propagation du virus". Une nouvelle qui fait naître l'espoir chez les formations pros de pouvoir jouer avec un maximum de spectateurs dès la première journée de Top 14. Découvrez le calendrier complet du Top 14 2020-2021