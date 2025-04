TOP 14. La grosse équipe à La Rochelle, Lopez titulaire : les compositions de Stade Rochelais - Aviron Bayonnais

Ce samedi 19 avril, le Stade Rochelais accueille l’Aviron Bayonnais sur sa pelouse pour une 21e journée de Top 14 sous tension.

À La Rochelle, la 21ᵉ journée de Top 14 s’annonce sous tension. Pour cause, les Maritimes accueillent l’Aviron Bayonnais sur son sol, ce samedi 19 avril (16h30). En concurrence pour une place dans le top 6 avant la fin de saison, les deux formations ont conscience de l’aspect crucial de cette rencontre.

Le Stade Rochelais en quête de rédemption

Après leur élimination prématurée de Champions Cup, le Stade Rochelais retrouve le Top 14. Face à son public, le club de Charente-Maritime n’a plus le droit à l’erreur. Habituellement imprenable à domicile, il accuse déjà deux défaites et un nul du côté de Marcel-Deflandre en championnat.

De plus, La Rochelle est en plein cœur d’une série noire. S’il perd contre l’Aviron Bayonnais, le club sera sur une bien triste série de dix matchs consécutifs sans victoires, toutes compétitions confondues. Dans une saison particulièrement compliquée, les joueurs rochelais ne semblent plus arriver à trouver le chemin de la victoire.

Actuellement dixième du Top 14, le Stade Rochelais n’est qu’à quatre petits points de la sixième place. Une qualification pour la phase finale est donc largement envisageable, mais les occasions de raccrocher au peloton de tête vont commencer à manquer si les Maritimes ne se réveillent pas maintenant.

Stade Rochelais 1 Wardi 2 Latu 3 Atonio 4 Lavault 5 Skelton 6 Botia 8 Alldritt 7 Jégou 9 Kerr-Barlow 10 Hastoy 11 Bosmorin 12 Favre 13 Thomas 14 Leyds 15 Dulin 16 Sutidze 17 Païva 18 Cancoriet 19 Boudehent



20 Haddad 21 Berjon 22 West 23 Kuntelia

L’Aviron Bayonnais cherche l’exploit

Très solide à Jean Dauger, l’Aviron Bayonnais veut continuer de prouver qu’il peut assurer loin du Pays Basque. Avec des succès à Lyon et Vannes lors de la première partie de saison, les Ciel et Blanc sont persuadés qu’ils peuvent récidiver et se déplace à La Rochelle avec des ambitions.

Avant le coup d’envoi de la 21ᵉ journée de Top 14, l’Aviron Bayonnais pointe à la quatrième place du championnat. Si les trois premiers échelons semblent inaccessibles et réservés au trio de tête, les Basques espèrent se qualifier pour la fin de saison. De plus, s’ils arrivent à maintenir l’écart avec leurs poursuivants, ils pourraient rêver d’un barrage à domicile. De quoi faire trembler le Pays Basque.

Durant les deux dernières saisons, Bayonne a souvent échoué dans les ultimes instants. Les Basques se sont pris les pieds dans le tapis et n'ont pas réussi à rallier le train de la phase finale. Cette fois, les planètes semblent alignées et les hommes de Grégory Patat ont toutes les cartes en main pour continuer de rêver.

Nom_Equipe 1 Cormenier 2 Giudicelli 3 Tatafu 4 Poloniati 5 Moon 6 Bruni 8 Habel-Küffner 7 Chouzenoux 9 Rouet 10 Lopez 11 Carreras 12 Tuilagi 13 Martocq 14 Spring 15 Tiberghien 16 Bosch 17 Castillon 18 Paulos 19 Capilla



20 Germain 21 Segonds 22 Erbinartegaray 23 Scholtz

