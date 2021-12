Top 14. La FFR et la LNR tapent du poing sur la table concernant les délocalisations après le feuilleton biarrot

Selon des informations de Sud Ouest, la FFR et la LNR ont décidé de prendre des mesures drastiques afin d'éviter toutes délocalisations des clubs professionnelles.

Récemment, la famille Gave et Jean-Baptiste Aldigé avaient émis le souhait de délocaliser le Biarritz Olympique à Lille. La cause ? Vous le savez bien, le désaccord avec la mairie autour du projet de rénovation ''Aguilera''. Face à cela, la FFR ainsi que la Ligue Nationale du Rugby vont d'un commun accord apporter des modifications dans leur règlement ce jeudi, enfin d'empêcher des délocalisations trop lointaines. C'est en effet ce qu'affirme Sud Ouest dans son édition du jour. ''Au cours de ces derniers mois, plusieurs épisodes ont pu mettre en exergue la fragilité conjoncturelle de la solidarité entre le sport amateur et le sport professionnel''. Voici des mots qui émaneraient de la FFR et qui implicitement font référence au Biarritz Olympique.

Top 14. Les Espoirs du BO victimes de la guerre entre la SASP et l'association ?Pour rappel, l'association (la section amateur) possède le numéro d'affiliation du club, nécessaire pour une délocalisation ou encore pour participer aux compétitions professionnelles. Toujours d'après le quotidien, la section professionnelle pourra détenir le fameux numéro d'affiliation à la seule condition ''que son siège social et stade résident se situent dans le même bassin de vie (INSEE) que le siège social de cette association''. En définitive, impossible dans ce cas-là que le BO ne s'exile dans le nord de la France. En revanche, la possibilité de s'expatrier à San Sebastian, comme cela fut évoqué dans un premier temps reste possible. La FFR argumente : ''Par exception, les siège social et stade résident de la société sportive peuvent se situer dans un autre bassin de vie que celui où se situe le siège social de l'association, mais dans un rayon n'excédant pas 50 kilomètres autour du siège social de l'association. Ce dernier critère s'applique lorsque l'association est une structure juridique étrangère participant aux compétitions FFR.'' La ville espagnole entre dans ce fameux périmètre des 50 kilomètres. Car comme le précise Sud Ouest, Aguilera et Anoeta sont distants d'exactement.... 49 kilomètres.

