Top 14. Le transfert de Kolbe à Toulon va-t-il pousser la LNR à agir ?

La LNR et son président René Bouscatel ont réagi dans L'Équipe au transfert de Cheslin Kolbe. Des mesures pourraient être prises concernant ce type d'opération.

Le transfert de Kolbe de Toulouse à Toulon n'en finit plus d'alimenter les polémiques. Alors que le club de la Rade a racheté les deux dernières années de contrat de l'international sud-africain, certains acteurs du rugby français se sont plaints de ce genre de transactions et des joueurs qui ne respectent plus leur contrat. Interrogé par L'Équipe, le président de la Ligue Nationale de Rugby René Bouscatel s'est exprimé sur ce sujet : ''Ce transfert a été rendu possible par notre réglementation.'' Avant que toujours dans les colonnes du quotidien, Emmanuel Eschalier DG de la LNR explique : ''Les transferts en cours de saison existent depuis plus de vingt ans : ce sont des ''jokers'' et des joueurs supplémentaires. Cela ne choque personne car ils viennent d'autres pays. Ce qui est nouveau, c'est que ce sont des transferts entre clubs qui disputent le Top 14, et qui plus est des joueurs emblématiques.''

Car outre le transfert de Kolbe, on rappelle déjà que l'an dernier, à quelques semaines des phases finales, Gaël Fickou avait quitté le Stade Français pour rejoindre le Racing 92. Des mutations qui poussent tout de même René Bouscatel à réfléchir afin d'éventuellement changer ce système de transferts : ''Nous devons nous interroger sur cette période de mutation de façon à ce qu'elle n'intervienne pas en cours de saison. Jusqu'à présent, ça a été très limité en nombre de joueurs. Mais il y a eu deux cas, un la saison dernière (Gaël Fickou), un cette saison (Cheslin Kolbe), qui doivent pousser le comité directeur de la LNR à réfléchir sur ce sujet. Nous aurons certainement des discussions afin de voir s'il y a des règles à mettre en place. Ou pas.'' Ce dernier indique qu'il serait possible qu'une date limite soit mise en place, avec l'impossibilité de quitter son club pendant la saison. Alors, est-ce la fin de ce type de transferts ? Affaire à suivre.