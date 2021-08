Top 14. Le transfert de Kolbe à Toulon fait-il entrer le rugby dans une nouvelle ère ?

Le transfert de Cheslin Kolbe au Rugby club toulonnais fait craindre une nouvelle forme de transferts comme au foot. Bernard Lemaître répond aux inquiétudes.

La signature de Kolbe à Toulon déchaîne les passions sur les réseaux sociauxLe transfert de Cheslin Kolbe à Toulon a provoqué une onde de choc dans le monde du rugby. Personne n'imaginait que le Sud-Africain quitterait Toulouse sur un titre européen et un Brennus. Mais il rappelle à tous que le rugby est professionnel. Cependant, d'aucuns craignent que l'ovalie ne bascule dans les dérives du football avec des transferts à coup de millions en cours de saison. Via RMC, le président du RCT Bernard Lemaître a tenu à préciser que la signature du champion du monde 2019 a eu lieu avant le coup d'envoi de l'exercice 2021/2022, "donc c’est un transfert complètement classique." Contrairement à celui de Gaël Fickou du Stade Français au Racing 92 il y a quelques mois. Il estime que c'est ce transfert qui a fait entrer le rugby dans une nouvelle ère et non celui de Kolbe :

Je crois qu'elle est déjà ouverte, on l’a vu avec le transfert de Gaël Fickou entre le Stade Français et le Racing 92 qui plus est en cours de saison, deux matchs avant les phases finales. Il est vrai que cette pratique, sous quelques réserves, est quelque chose qui peut se poursuivre.

Il n'est en effet pas impossible de voir désormais des joueurs quitter leur club en cours de saison ou bien des formations débaucher certains éléments avant la fin de leur contrat. "Ce sont des choses qui sont relativement nouvelles dans le rugby, ça a un petit côté foot. Ceci étant, le rugby est professionnel, il y a des intérêts de joueurs et de clubs. Il n’est pas anormal que ce genre de choses se produisent." Mais compte-tenu des sommes en jeu, du modèle économique du rugby et des finances des clubs, une généralisation semble peu probable. "Je ne pense pas que ce soit une pratique constante, qu'on puisse constater qu’il y a un véritable mercato en rugby. J’espère, à la fois pour le rugby professionnel et pour mon club, que ça restera une exception." Il n'est sans doute pas le seul à penser de cette manière.