Top 14. Jono Gibbes à l'ASM, annonce imminente ?

L'entraîneur du Stade Rochelais devrait rejoindre Clermont la saison prochaine. Ce ne serait d'ailleurs plus qu'une question de jours quant à l'annonce officielle.

On le sait, Jono Gibbes est en passe de devenir le prochain entraîneur de Clermont et remplacer Franck Azéma qui fera ses valises en fin de saison. Gibbes, passé par l'ASM entre 2014 et 2017 où il était en charge des avants, serait favorable à un retour en Auvergne et aurait d'ores et déjà donné son accord aux dirigeants du club. Et ce dimanche, RMC Sport allait plus loin en indiquant que l'annonce de la signature du Néo-zélandais était imminente et devrait intervenir dans la semaine. Le Stade Rochelais officialisera en premier la nouvelle et sera imité par l'ASM dans un second temps. Gibbes à Clermont, dénouement imminent donc.

TRANSFERT. Top 14. Jono Gibbes en passe de succéder à Franck Azéma

Si la venue de ce dernier semble actée, en revanche la composition du staff clermontois en vu de la saison prochaine n'est pas encore connue. Toujours selon RMC Sport, cela sera annoncé dans les prochaines semaines.