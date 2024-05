TOP 14. ‘‘Je sais qu’il a les boules’’, père et fils Darricarrère se taquinent après Clermont-Castres

Après la rencontre de Top 14 entre Clermont et Castres, Léon et David Darricarrère n’ont pas pu rester insensibles à l’idée de jouer l’un contre l’autre.

L’un est trois-quarts à Clermont, l’autre est entraîneur de Castres. Le père et le fils Darricarrère sont une famille de rugby comme on aime en voir sur les pelouses du Top 14. Ce samedi 18 mai, Léon et David se sont affrontés à l’occasion de la victoire de l’ASM face au CO au stade Michelin (36-20).

TOP 14 : Avec Urios et sa bande, et si Clermont allait vers une qualif’ inespérée en phase finale ?

Léon Darricarrère a vécu une rencontre particulièrement spéciale. Lors de la phase aller, le fils avait fait ses débuts face à cette même équipe tarnaise. Hier, le jeune centre de l’ASM a contribué à la victoire de son équipe contre le Castres Olympique, inscrivant même un essai.

Au-delà du résultat, Léon a eu la satisfaction supplémentaire de l’avoir emporté face à son père, David. Cependant, si les deux hommes sont de deux camps opposés, le père n’a pas caché son plaisir quand son fils est allé en Terre promise. En effet, l’entraîneur du Castres Olympique affichait un sourire à la 71ᵉ minute.

TOP 14. Papy Urdapilleta, l'homme qui pouvait aider Clermont à terminer la saison en fanfare ?

Après la rencontre, Léon Darricarrère est revenu sur cette rencontre si particulière et sur la manière dont il l’a vécue avec son père :

C’est important pour moi, j’aime bien échanger avec lui, même si je sais qu’il était de l’autre côté sur le banc. C’est particulier pour moi, honnêtement, je ne vais pas mentir en disant que ça ne met pas un peu plus de pression. Ce sont des matchs spéciaux, le premier un peu plus puisque c’était à Castres. Je suis content parce que je sais qu’il a un peu les boules, donc c’est cool. J’évite quand même de lui mettre des pièces. J’ai beaucoup de respect pour lui et il restera le patron. J’espère qu’il est un peu fier de moi, même s’il a perdu (sourire)."

Par la suite, le jeune homme a aussi expliqué l’exigence que son père avait sur les performances de son fils. Il détaille leur discussion d’après-match ainsi : "Il m’a parlé de mon essai. Il est content de ce que je fais, mais il me dit toujours que je suis capable de faire mieux. Il est comme ça…"

RUGBY. TOP 14. Castres. Fin de Saison Amère pour Mathieu Babillot après une sévère blessure

Darricarrère, père et fils

Depuis quelques mois, Léon Darricarrère voit son temps de jeu exploser à l’ASM Clermont Auvergne. À seulement 19 ans, le centre compte pas moins de 21 matchs avec le groupe professionnel cette saison. Électrique, il a déjà inscrit 4 essais depuis le début de l’année 2024.

Âgé de 53 ans, David Darricarrère est entraîneur depuis 2007, date où il a commencé à coacher le Stade Rochelais. Ensuite, l’ancien ouvreur a eu le droit à quelques postes marquants, comme celui de sélectionneur du XV de France U20 entre 2018 et 2019. En tant que joueur, il est passé par six clubs différents, mais s'est surtout illustré du côté du Stade Montois, du Castres Olympique, du RC Narbonne et du Stade Toulousain.

RUGBY. Romain Ntamack n'est plus ''fils de'', Emile est devenu ''père de''