Top 14. ''Je pense que le Stade Français va descendre en Pro D2'' : Boudjellal inquiet pour les soldats roses

Mourad Boudjellal a dézingué le Stade Français dans sa célèbre chronique, Mourad de Toulon sur Rugbyrama. Il voit même le club de la capitale descendre en Pro D2.

Ce samedi, le Stade Français s'est incliné dans les toutes dernières secondes face au Biarritz Olympique. Sur la pelouse d'Aguilera, les hommes de Gonzalo Quesada pensaient avoir fait le plus dur, en passant devant au score alors que le chronomètre affichait moins de 10 minutes à jouer. Oui mais voilà, une mauvaise sortie de camp et un carton jaune plus tard, et le Stade Français devait concéder un essai et dire adieu à ses espoirs de victoire (17-14). De ce fait, les Parisiens restent agglutinés dans les profondeurs du classement, douzième avec 19 unités, seulement devant Biarritz et Perpignan pour un petit point. Bref, vous l'aurez compris, l'heure n'est pas à la fête pour les soldats roses, et Mourad Boudjellal se montre inquiet pour la formation de la capitale.

Dans sa désormais célèbre chronique intitulée Mourad de Toulon sur Rugbyrama, l'ancien président du RCT estime que le Stade Français va batailler pour son maintien et pourrait même descendre en Pro D2, la faute à un recrutement qu'il juge trop tendre : ''La mauvaise surprise de la saison s'appelle le Stade Français. Des millions, des millions, des millions et tout ça pour jouer le maintien. Ce sera peut-être la descente en Pro D2 qui aura coûté le plus cher de l'histoire du Top 14, parce que moi, je pense que le Stade Français va descendre en Pro D2. Je vous le dis, ils joueront les barrages. Pourquoi ils joueront les barrages ? Parce que quand tu remplaces des internationaux par des bons joueurs de Pro D2 voire des joueurs qui jouaient le maintien l'année précédente, tu obtiens les résultats qu'il se passe aujourd'hui au Stade Français, à savoir jouer les derniers rôles.''

Avant d'ironiser sur l'aide de Romain Poite envers le club parisien : ''Et accessoirement, on recrute un arbitre, Romain Poite, pour 15 jours, pour essayer de reprendre le jeu. Mais Thomas (Lombard NDLR) que j'adore, ce n'est pas un arbitre qu'il faut recruter, ce sont tous les arbitres du Top 14 sinon sincèrement, vous n'allez pas vous en sortir. En plus c'est con ! Pour une fois que le président du Racing, Jacky Lorenzetti pouvait être heureux des défaites du Stade Français, et bien lui non plus, ce n'est pas brillant. D'un côté, Racing La Défonce et de l'autre côté, Stade Français La Dépense, voilà.'' Alors un peu dans l'excès notre cher Mourad ? Sûrement, car si le Stade Français ne semble pas en mesure actuellement de sortir de cette spirale négative, n'oublions pas que l'an passé, les soldats roses avaient enchaîné une impressionnante série de victoires pour décrocher la qualification. Le Stade Français n'est jamais aussi dangereux que lorsqu'on le croit mort.

