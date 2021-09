Top 14. Stade Français. Réel cador ou équipe moyenne ?

Le début de saison du Stade Français est catastrophique. Depuis plusieurs saisons, le club de la capitale ne performe plus comme il y a quelques années. Est-il rentré dans le rang ?

Ah le Stade Français. Ce club historique de notre championnat, qui a bercé les années 2000, seule équipe championne de France sur trois siècles différents. Quand on parle du Stade Français, on pense immédiatement à Max Guazzini qui a réellement fait entrer le rugby dans la sphère du professionnalisme, à ce maillot rose, au showbiz, ce Stade de France plein comme un œuf devant 80 000 supporters chauffés à blanc. Qu'il soit adoré ou détesté, les amateurs de rugby ne pourront se contredire sur la chose : le Stade Français ne laisse personne indifférent, c'est un fait. Et puis, c'est le club de Paris, la capitale, qui a dû pendant de longues années se battre seul contre un rugby majoritairement sudiste, un rugby de provinces. Mais aujourd'hui, le deuxième plus gros palmarès du rugby français semble être un géant endormi, à la recherche de son lustre d'antan. Car si aux prémices de chaque saison, on présente les soldats roses comme des candidats légitimes à la qualification, force est de constater qu'ils ne font plus partie du haut du panier de notre championnat. Ce jeudi, le Late Rugby Club partageait une statistique pour le moins parlante. Depuis la saison 2009/2010, le Stade Français ne s'est qualifié qu'à deux reprises pour les phases finales de Top 14. Très loin de ses ambitions. Alors, le Stade Français est-il rentré dans le rang ?

🗨️ "Depuis 2010, le Stade Français ne s'est qualifié que deux fois pour les phases finales (...). L'inconstance dure depuis quasiment 10 ans !"@PFleys à propos du début de saison compliqué du @SFParisRugby 🗣️



