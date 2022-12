RUGBY. TOP 14. ''Je pense que j'aimerais rester'', une recrue déjà sous le charme du Stade Toulousain ?

Arrivé il y a de ça quelques jours au Stade Toulousain, l'Anglais Jack Willis semble déjà sous le charme de son nouveau club. Il a d'ailleurs effectué ses premières minutes en Top 14 ce week-end.

Arrivé au Stade Toulousain en provenance des Wasps il y a de ça quelques jours, l'Anglais Jack Willis a déjà eu l'occasion de faire sa première apparition en Top 14. C'était face au LOU, ce week-end, dans une rencontre qui a finalement vu les coéquipiers de Baptiste Couilloud s'imposer 21-14. Entré à la 49ᵉ minute, le joueur de 25 ans a tout de suite montré de quoi il était capable, grâce notamment à de belles charges balle en main. Dans une interview accordée au Midi Olympique, celui-ci est d'ailleurs revenu sur son arrivée en France, mais également sur le Stade Toulousain : "Ça fait beaucoup de changements en peu de temps. C'est d'autant plus dur pour moi que j'ai toujours été aux Wasps jusqu'alors. Heureusement, tout le monde se met en quatre pour faciliter mon intégration".

''J'ai pu sentir à distance leur ambition de gagner des trophées''

Si son intégration s'est bien déroulée, Willis veut désormais s'installer durablement à Toulouse. Le cadre de vie, ainsi que les ambitions du club et les joueurs présents sont d'ailleurs des arguments qui jouent en faveur de cela : "J'ai immédiatement été impressionné par le discours des coachs et par la qualité de l'équipe. J'ai pu sentir à distance leur ambition de gagner des trophées. Je pense que Toulouse est l'endroit qu'il me fallait pour progresser (...) Je pense que j'aimerais rester ici". Vous l'aurez compris, Jack Willis est pour l'heure totalement sous le charme du club le plus titré de France. Reste à voir désormais si le reste de la saison se passe aussi bien que son acclimatation.

