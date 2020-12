Jack Willis éblouit la Premiership de son talent, va-t-il gagner sa place avec l’Angleterre ?

Excellent dans les rucks, très bon ballon en main, le troisième ligne des Wasps Jack Willis s'est fait un nom outre-Manche.

L’Anglais, Jack Willis est un joueur qui fait parler de lui outre-Manche. Appelé par Eddie Jones pour la première fois contre la Géorgie le week-end dernier, le troisième ligne aile a été l’auteur d’une performance remarquée en marquant son premier essai international. Focus sur ce jeune joueur de 23 ans dont on n’a pas fini d’entendre parler avant le match entre le XV de la Rose et la France. Bien avant de débuter en sélection, Jack Willis a fait ses gammes au sein de l’académie des London Wasps. C’est véritablement lors de la saison dernière que Jack Willis a marqué les esprits. Son club renoue un peu avec son glorieux passé en se qualifiant pour la finale de la Premiership mais échoue face aux récents champions d’Europe, les Chiefs d’Exeter. Le flanker anglais participe largement à cette belle saison en marquant 9 essais et en étant un des meilleurs gratteurs de la Premiership sur ses 10 dernières années avec 28 turnovers gagnants. Crédit vidéo : CroseyCompsRugby



Il se place en effet à la troisième place des meilleurs gratteurs de l'histoire du championnat anglais derrière Fourie (37, 2,3/match en 2009/10) et Kvesic (29, 1,5/match en 2015/16). Il est à égalité avec un certain Steffon Armitage mais devance l'ancien Toulonnais et la concurrence en termes de turnovers par match, à savoir 2,8. Ses performances ne laissent pas insensible le sélectionneur anglais Eddie Jones : « Jack a un très bon sens du jeu. Il se met lui-même dans de très bonnes dispositions. De plus, il possède une force naturelle incroyable ». Avant de poursuivre : « C’est un des meilleurs attaquants du rugby anglais. Il est redoutable dans les séances de pick and go ». (Source Yahoo Sport) Une chose est sûre, à seulement 23 ans, Jack Willis représente le futur de la troisième ligne anglaise. Statistiquement parlant, il soutient la comparaison avec ses confrères Sam Underhill et Tom Curry. Si l’on se base sur les statistiques en club sur l’année 2020, il en ressort clairement que Tom Curry est le meilleur plaqueur des trois (529 plaquages réussis). Néanmoins, Jack Willis les surpasse de par ses capacités à attaquer les premières lignes adverses. Au total, il a parcouru 302 mètres avec le ballon en attaquant. Finalement, on peut aisément affirmer que ces trois jeunes joueurs sont très complémentaires et nul doute qu’Eddie Jones finira par les aligner ensemble bientôt.