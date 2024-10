TOP 14. Un Bayonnais rêve encore du XV de France malgré la concurrence

Après avoir pris du galon à l’Aviron Bayonnais, Baptiste Héguy veut faire les choses dans l’ordre avant de rêver de l’équipe de France.

À 26 ans, Baptiste Héguy, troisième ligne de l’Aviron Bayonnais, est peut-être à un tournant de sa carrière : il s’est vu confier un des trois brassards de capitaine. Une montée en responsabilité qui ne l’empêche pas de garder les pieds sur terre, comme il l’a expliqué dans un entretien pour le Midi Olympique.

Un joueur loyal

Interrogé sur sa récente prolongation de contrat avec l’Aviron, Héguy ne cache pas son attachement au club basque. "C’est un choix de fidélité, de continuité. Bayonne me fait confiance, le club évolue dans le bon sens. Je me suis penché sur cette possibilité de rester à la maison et continuer à grandir dans ce club". Le cœur du 3e ligne bat pour Bayonne et pas question d’aller voir ailleurs pour l’instant.

Mais pour en arriver là, il a fallu au gaillard dompter un peu sa timidité. Ce qui n’est pas une mince affaire, selon ses propres aveux. Pour celui qui n’a jamais été du genre à hausser le ton, ce rôle de leader a demandé du boulot :

"Je ne suis pas le mec qui va pousser des gueulantes. J’essaye toujours d’encourager, de montrer l’exemple sur le terrain. [...] C’est important de prendre la parole quand tu es capitaine, même si ce n’est pas naturel chez moi." Il confie d’ailleurs au Midi Olympique avoir travaillé cet aspect avec un préparateur mental pour "plus s’ouvrir aux autres" et oser prendre la parole.

Un Covid pour commencer la saison

Sur son début de saison, Héguy admet que ça n’a pas été simple. Un virus l’a freiné en pleine reprise et l’a même tenu éloigné des terrains pendant quelques matchs. "Sur la forme physique et le souffle, ce n’était pas évident," avoue-t-il.

Pas de quoi décourager le joueur, qui compte bien revenir en force (et en forme) dès le prochain match contre Lyon, pour lequel son coach Grégory Patat a prévu quelques rotations. Héguy et ses coéquipiers espèrent bien "embêter Lyon, qui est très performant à la maison" et montrer que l’Aviron a encore de belles choses à offrir cette saison.

Enfin, à la question de la sélection, Héguy n’y va pas par quatre chemins. Il espère toujours une aventure avec les Bleus, mais il préfère rester concentré sur ses objectifs avec Bayonne : "J’y pense de loin. Je sais que mon début de saison ne m’a pas permis d’y prétendre. Aujourd’hui, je pense plus au club qu’à la sélection." Le capitaine bayonnais sait que sa mission est avant tout de porter son club à la hauteur des ambitions du Pays Basque avant de rêver plus grand.