TOP 14. ‘‘Je n’avais jamais vu ça’’ : Pourquoi Christophe Urios est-il scotché par l’attitude de ce joueur ?

Ce dimanche 30 octobre, le journal L’Équipe livre un focus sur l’ailier flamboyant de l’UBB : Madosh Tambwe. Un joueur qui impressionne aussi hors du terrain.

On a l'habitude de lui accoler des superlatifs liés à son style de jeu, mais Madosh Tambwe n'impressionne pas que de ce point de vue là. Souhaitant jouer pour les Springboks, le Congolais poursuivait sa carrière en Afrique du Sud jusqu'à l'appel du pied de l'UBB. Fortement intéressé par le club girondin, il aurait même concédé quelques conditions, notamment salariales, pour intégrer le club. S'il a déjà dû résilier son contrat avec les Bulls, ce dernier aurait accepté de baisser ses prétentions salariales pour arriver en Top 14. Un effort qui surprend tout particulièrement son entraîneur, Christophe Urios. Dans un article paru dans les colonnes de L'Équipe, il déclare : "Depuis que je suis entraîneur, je n'avais jamais vu ça. Ceci vous montre le sens de l'engagement et la simplicité de cet homme." Si aucune somme n'est évoquée, la réaction du manager bordelais peut laisser penser que la diminution opérée a été conséquente.



Ignoré par les Springboks, Tambwe vient rêver en Top 14

Actuellement, le joueur est même complètement tourné vers la réussite sportive de l'UBB. En effet, dans ce même article du quotidien sportif, son agent prend la parole. Il déclare que pour l'instant, l'ailier est pleinement focalisé sur sa carrière en Top 14. Ainsi, Damien Dussault, représentant du joueur, déclare ceci à L'Équipe : "Il y aurait des démarches à faire pour devenir éligible à la sélection sud-africaine, mais ce n'est pas une priorité. Sa priorité, c'est d'être performant à Bordeaux."



Natif de Kinshasa, le joueur n’a quasiment jamais connu son Congo natal. Pour cause, ses parents ont fui la guerre pour se réfugier en Afrique du Sud alors qu’il était encore nourrisson. En parallèle de cette situation, le sélectionneur sud-africain Jacques Nienaber n’a pas souhaité relever l’éligibilité du joueur. Ce dernier prétexte même que le principal intéressé n’aurait pas la nationalité sud-africaine. Cependant, le joueur affirme posséder un passeport de la nation arc-en-ciel, selon un article du Midi Olympique. Incisif, il paraît vexé quand on arrive à remettre en question son attachement au pays d’Afrique australe. En réponse au sélectionneur, il déclare : “L’Afrique du Sud, c’est toute ma vie. J’y ai vécu jusqu’à mes vingt-cinq ans. Donc quand on lance que je ne suis pas sud-africain, qu'est ce-que ça veut dire ?”