TOP 14. Jalibert, Penaud, Lucu… l’UBB ne fait pas tourner pour affronter le Stade Toulousain avec compo très compétitive

L’UBB ne se prive de rien face au leader : un XV solide, des stars au rendez-vous, et une vraie ambition contre le Stade Toulousain ce dimanche soir en Top 14.

Une équipe type (ou presque) alignée

Ce dimanche, l’Union Bordeaux-Bègles accueille un Stade Toulousain privé de ses internationaux. L’occasion est belle pour les hommes de Yannick Bru de frapper fort dans cette 19e journée de Top 14.

Pas de repos pour les cadres girondins. L’UBB aligne ce qui ressemble à son meilleur XV du moment, avec un duo Lucu–Jalibert à la manœuvre, Penaud et Bielle-Biarrey à l’aile et Janse van Rensburg–Depoortere au centre.

À l’arrière, Buros sera encore une fois l’un des principaux atouts offensifs. Les Tricolores sont mobilisés pour faire la différence et aller chercher un succès, voire même un bonus offensif.

Un pack massif pour imposer le rythme

Devant, ça sent la poudre. Le trio Poirot–Lamothe–Tameifuna promet une grosse bataille dans les zones de collision. En deuxième ligne, Petti est associé à Cazeaux, pendant que Bochaton, Gazzotti et Samu composent une troisième ligne aussi dense que mobile. Un vrai défi physique pour les jeunes Toulousains.

Un banc tout aussi armé

Si besoin, l’UBB pourra compter sur des entrants expérimentés comme Diaby, Gray et Falatea. Et selon le choix final, Retière pourrait aussi basculer à l’aile ou entrer à la mêlée. Bref, de la profondeur, de la polyvalence et une grosse densité sur l’ensemble du groupe.

Tandis que Toulouse fait tourner, Bordeaux joue la continuité et l’expérience. L’objectif est clair : sécuriser une victoire à la maison, et potentiellement se rapprocher encore un peu plus des places qualificatives.

Avec une équipe aussi complète et une dynamique positive, l’UBB n’a pas le droit à l’erreur face à un Stade Toulousain rajeuni. Coup d’envoi à 21h05, dans un Matmut qui promet de vibrer.