TOP 14. ''Il s’attaque à moi mais il chie sur l’équipe'', Urios répond avec fermeté et franchise à Marvin O’Connor

Critiqué par Marvin O’Connor après la défaite de Clermont, Christophe Urios répond avec fermeté et franchise, rappelant son engagement et l’importance de l’unité pour le futur du club.

Clermont n'y arrive pas à l'extérieur cette saison en Top 14. Et la défaite à Paris n’a fait qu'exacerber certaines frustrations. Marvin O’Connor, ancien joueur du club, a jeté de l’huile sur le feu en publiant un message en pleine nuit, vivement critique envers Christophe Urios. Une sortie que l'entraîneur n'a bien évidemment pas laissée passer.

TOP 14. ‘‘Ça commence à casser les couilles’’, Clermont en a le ras-le-bol et le fait savoirFace aux mots cinglants de son ancien joueur, Urios n’a pas tardé à réagir dans L'Équipe, évoquant la déception et la frustration au sein de l'équipe. “On a la tête basse, tous, y compris le staff. On met les ingrédients pour des résultats et on n’y arrive pas. C’est la première fois qu’on a senti que c’était difficile à digérer”, confie-t-il, soulignant le climat pesant qui règne actuellement chez les Jaunards.

O’Connor, dans un message posté à 1h du matin, n’a pas mâché ses mots, allant jusqu'à accuser Urios de perdre la confiance de ses propres joueurs. La réaction de l’entraîneur clermontois a été immédiate et sans détours. “Un mec m’a craché la gueule hier… C’était important que j’en parle avec eux", explique-t-il.

Tu ne fais jamais 100 % l’unanimité.

“Il s’attaque à moi mais il chie sur l’équipe”, poursuit Urios, rappelant que cette critique dépasse sa personne et impacte l’ensemble du groupe. Pour l’entraîneur, si des joueurs ont des problèmes ou des critiques à émettre, son bureau reste “ouvert jour et nuit” pour en discuter en face-à-face, loin des réseaux sociaux.

TOP 14. ‘‘Trou de b*lle’’, un ex-Bleu insulte publiquement Christophe UriosCette attaque, Urios l’accepte, mais il ne cache pas la douleur que cela a pu causer à sa famille. “Ça ne me touche pas personnellement, mais ma famille, oui, notamment mes enfants. Et ça n'est pas possible”, insiste-t-il. Pour lui, il est essentiel de respecter ceux qui travaillent dur pour reconstruire l’équipe.

Urios accepte les critiques

Malgré le tumulte, Urios reste ferme sur sa vision. Depuis son arrivée, il s’est engagé dans une grande opération de “nettoyage”, visant à remettre Clermont sur les rails du haut niveau. “Les critiques… Je les accepte, je sais dans quel monde je vis !” répond-il calmement, conscient de la mission qu’il porte pour redonner un second souffle aux Jaunards.

Avec Urios à sa tête, le club espère enfin poser les bases d’une saison solide, malgré les turbulences. Pour rappel, le technicien a récemment prolongé avec l'ASM jusqu'en 2027, avec une année en option. Un choix fort de sa part. Mais Clermont fait partie des clubs qu'il avait rêvés d'entraîner avec Bordeaux et Toulon. Et il compte bien permettre à la formation auvergnate à retrouver les sommets.