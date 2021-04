Top 14. Il a disputé ses premières minutes en pro avec Toulouse : Découvrez Romain Riguet

Suite de la série ''ils ont fait leur premier pas en Top 14'' avec un Toulousain mis à l'honneur. Son nom ? Romain Riguet, jeune 3/4 centre de 20 ans.

Le dernier derby entre Castres et Toulouse a une nouvelle fois permis de se rendre compte du vivier important que possédait le club Rouge et Noir, si l'on pouvait encore en douter. Car en envoyant une grande partie de sa classe biberon dans le Tarn, Ugo Mola a montré toute la confiance qu'il apportait à sa jeune garde. Et malgré une moyenne d'âge de 26 ans, le banc toulousain derrière s'apparentait plus à celui d'une équipe espoir que d'un leader de Top 14. Parmi eux, certains effectuaient leurs débuts en championnat. On vous a récemment dressé le portrait de Simon Renda. Aujourd'hui place à un autre trois-quarts centre, Romain Riguet.

C'est donc à la 71ᵉ minute de ce derby que Romain Riguet a foulé pour la première fois une pelouse de l'échelon professionnel. L'histoire retiendra donc que ce fut sur le terrain de Pierre-Fabre, le rival tarnais dans un derby qui semblait alors avoir choisi son vainqueur. Les Castrais menaient assez aisément de seize unités (26-10), avant un come-back retentissant dans les derniers instants des joueurs du Capitole. Trop courts cependant pour décrocher une victoire probante. Mais revenons en à notre jeune protagoniste. Né en 2001, Romain Riguet vient de souffler sa 20ᵉ bougie, il y a peu de temps, le 10 avril dernier. Natif de la Haute-Savoie, le jeune homme côtoie la balle ovale dès son plus jeune âge : ''J'ai commencé le rugby à 5 ans en Haute-Savoie au club ''Le Môle''. À mes 12 ans, je suis partie à Oyonnax pendant un an.'' Dans l'Ain, le trois-quarts centre va taper dans l'oeil d'une des plus grosses écuries du Top 14 et le club le plus titré sur la scène hexagonale. La suite, l'intéressé la raconte : ''J'ai fait les détections pour intégrer le Stade Toulousain où j'ai été pris. Cela fait donc sept ans que je suis ici.'' Et pour son plus grand bonheur donc. Car malgré son peu de temps de jeu en terre castraise, Riguet s'est illustré ballon en main, à la suite de cette incroyable relance amorcée depuis l'en-but, en servant Matthis Lebel qui s'en allait marquer l'essai de l'espoir à quelques minutes du trille final de l'arbitre. Insuffisant pour l'emporter.



Peu importe, Romain en garde un souvenir inoubliable qui laissera à n'en pas douter une trace indélébile dans sa jeune carrière. Surtout, il espère regoûter aux joutes du monde professionnel : ''Je suis très content d'avoir pu faire quelques minutes en Top 14. C'était un objectif. Jouer en Top 14 et au Stade Toulousain c'est un peu compliqué quand on regarde les joueurs qu'il y a dans l'équipe. Donc chaque minute est bonne à prendre et j'espère en avoir encore.'' Et en compétiteur, le joueur regrette la défaite face au CO mais n'en reste pas moins fier d'avoir tenu tête à une équipe visant la qualification. Et ce, malgré une formation expérimentale à première vue : ''Je pense qu'on aurait pu ramener la victoire du derby, mais je reste quand même content qu'on ait pu ramener le point de bonus défensif''.