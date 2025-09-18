TOP 14. Grave blessure et saison compromise pour un élément (très) prometteur du Stade Français

Sorti prématurément face à Pau, le jeune arrière au bon gabarit (1m87 pour 95kg) Léo Monin souffre finalement d'une lourde blessure.

À Paris, il ne fait pas bon jouer arrière en ce début de saison. Après avoir perdu Joe Jonas (touché au genou) lors de la 1ère journée face à Montauban, le Stade Français a perdu un autre joueur du fond du terrain face à Pau.

Cette fois, a priori, pour une durée beaucoup plus importante. Car le jeune numéro 15 Léo Monin, qui fêtait samedi dernier sa première titularisation en Top 14, est sorti blessé au Hameau.

Victime d'une alerte en match de préparation, le garçon formé à Bourgoin s’était de nouveau blessé au genou sur une glissade en couverture, pour sauver un ballon chaud, en tout début de rencontre.

En serrant les dents et grâce à un gros strap, ce très bon joueur de rugby à 7 avait repris sa place en boitillant, mais se retrouvait en difficulté sur chacune de ses interventions.

Déjà vers une fin de saison ?

C'est ainsi qu'il était contraint de quitter la pelouse juste avant la pause, laissant sa place à Léo Barré. Le Midi Olympique nous informe ce jeudi que les examens ont finalement révélé une rupture du ligament croisé du genou gauche.

Une grosse désillusion pour ce joueur déjà aperçu avec brio la saison passée, qui devrait être absent au moins jusqu'au printemps 2026.

Heureusement pour le club de la capitale, la blessure de l'insaisissable Joe Jonas est, elle, moins grave que prévue, et le Sud-Africain devrait même postuler pour le déplacement à Lyon ce samedi.