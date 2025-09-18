TOP 14. Grave blessure et saison compromise pour un élément (très) prometteur du Stade Français
Léo Monin est sorti peu avant la pause. Screenshot : Canal Plus
Sorti prématurément face à Pau, le jeune arrière au bon gabarit (1m87 pour 95kg) Léo Monin souffre finalement d'une lourde blessure.

À Paris, il ne fait pas bon jouer arrière en ce début de saison. Après avoir perdu Joe Jonas (touché au genou) lors de la 1ère journée face à Montauban, le Stade Français a perdu un autre joueur du fond du terrain face à Pau.

Cette fois, a priori, pour une durée beaucoup plus importante. Car le jeune numéro 15 Léo Monin, qui fêtait samedi dernier sa première titularisation en Top 14, est sorti blessé au Hameau.

TOP 14. Des articulations élastiques : vers une simple frayeur pour le genou du feu follet parisien Joe Jonas ?TOP 14. Des articulations élastiques : vers une simple frayeur pour le genou du feu follet parisien Joe Jonas ?

Victime d'une alerte en match de préparation, le garçon formé à Bourgoin s’était de nouveau blessé au genou sur une glissade en couverture, pour sauver un ballon chaud, en tout début de rencontre.

En serrant les dents et grâce à un gros strap, ce très bon joueur de rugby à 7 avait repris sa place en boitillant, mais se retrouvait en difficulté sur chacune de ses interventions.

Déjà vers une fin de saison ?

C'est ainsi qu'il était contraint de quitter la pelouse juste avant la pause, laissant sa place à Léo Barré. Le Midi Olympique nous informe ce jeudi que les examens ont finalement révélé une rupture du ligament croisé du genou gauche.

Une grosse désillusion pour ce joueur déjà aperçu avec brio la saison passée, qui devrait être absent au moins jusqu'au printemps 2026.

Stade Toulousain. Peato Mauvaka au centre ? Le défi (pas si absurde) que Mola ne balaie pas d’un reversStade Toulousain. Peato Mauvaka au centre ? Le défi (pas si absurde) que Mola ne balaie pas d’un revers

Heureusement pour le club de la capitale, la blessure de l'insaisissable Joe Jonas est, elle, moins grave que prévue, et le Sud-Africain devrait même postuler pour le déplacement à Lyon ce samedi. 

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
XV de France. ''Je me freine un peu'', le plan (très) réfléchi de Peato Mauvaka pour revenir au top
News
TOP 14. Montpellier – Stade Toulousain, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
News
Stade Toulousain. Peato Mauvaka au centre ? Le défi (pas si absurde) que Mola ne balaie pas d’un revers
News
TOP 14. Le début de saison laisse des traces : Clermont ''à poil'' pour recevoir Pau ?
News
Dupont surmédiatisé ? Max Guazzini sort du silence et vole au secours de la star des Bleus
News
Racing 92 : Booba et Jean-Louis Aubert chassent les Ciel et Blanc de la Paris La Défense Arena
News
''Mayol, what is that ?'' : Les statistiques surprenantes d’Antoine Dupont en Top 14
News
TOP 14. Du calvaire à la renaissance : Ntamack est (déjà) redevenu le patron du Stade Toulousain
News
TRANSFERT. Tout juste retraité, le colosse Paul Willemse intègre un club de Nationale 2
News
TRANSFERT. Joe Marchant vers la sortie : le Stade Français aurait trouvé son (excellent) remplaçant dans le Sud-Ouest
News
TECHNIQUE. Ailiers volants, liens du 7, bras tendus… Comment la Section Paloise règne dans les airs du Top 14 ?