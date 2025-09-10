TOP 14. Des articulations élastiques : vers une simple frayeur pour le genou du feu follet parisien Joe Jonas ?
Bonne nouvelle pour le Stade Français. Screenshot : Canal Plus
Sorti après 15 minutes de jeu face à Montauban suite à une vilaine torsion vers l’extérieur de son genou sur une plaquage adverse, le polyvalent arrière sud-africain avait de quoi s’inquiéter.

Le premier marqueur de la saison en Top 14, c’est lui. Si vous avez suivi assidûment la première journée du championnat le week-end dernier, vous aurez probablement reconnu l’arrière du Stade Français Joe Jonas.

Et si l’on parle de lui ce mercredi, ce n’est pas pour ses appuis de feu ou son sourire vissé aux lèvres, mais bel et bien pour une blessure. Ou plutôt pour lever le doute sur cette dernière.

Sorti après 15 minutes de jeu face à Montauban suite à une vilaine torsion vers l’extérieur de son genou sur un plaquage adverse, le polyvalent sud-africain de 24 ans avait de quoi s’inquiéter.

Dans la foulée et après les tests d’usage pour poser un premier avis sur sa blessure, les soigneurs parisiens lui posaient ensuite une attelle sur la jambe. Cela ressemblait fortement à des ligaments touchés, que ce soit le latéral interne ou les croisés. Ce qui laissait présager a minima plusieurs semaines d’absence.

Apte mais absent à Pau

Finalement, puisque l’ancien du BO est décidément très souple sur les appuis, il semblerait que ce ne soit rien de grave pour l’un des chouchous du vestiaire parisien. Selon L’Equipe, il était même à l'entraînement en début de semaine !

Malgré tout, le quotidien sportif annonce qu’il ne devrait pas jouer ce week-end lors du déplacement à Pau par mesure de précaution. Léo Barré toujours en phase de préparation, c’est Léo Monin devrait le suppléer.

Une bonne nouvelle pour le Stade Français, qui doit surfer sur sa victoire bonifiée acquise face au promu et conforter l’excellente forme affichée par certains bannis de la fin de saison dernière, dont l’ouvreur Louis Carbonel.

