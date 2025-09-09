PROD2. Terrible coup dur et spectre d'une fin de saison pour le facteur X du FC Grenoble

L'ailier/centre de Grenoble Gerswin Mouton s'est gravement blessé lors de la 2ème journée de ProD2. Le verdict est sans appel.

La saison vient tout juste de débuter qu'ici et là et à tous les niveaux, on aperçoit des clubs faire grise mine en apprenant qu'ils devront faire de très bons éléments pendant des mois. À Perpignan par exemple, l'ouvreur McIntyre a signé ce week-end pour un stage à l'infirmerie jusqu'au printemps prochain, tandis que le colosse Posolo Tuilagi sera lui absent pour plusieurs semaines.

Top 14. Posolo Tuilagi stoppé net : nouvelle blessure et coup dur pour l'USAPEn Nationale, une lourde blessure aux ligaments croisés nous avait aussi marquée cet été puisque le 3ème ligne et cadre de Narbonne Thibault Clauzade s'est salement amoché le genou en amical et ne rejouera pas avant les beaux jours de 2026.

Et puisque cette blessure connue du grand public depuis qu'elle faucha Antoine Dupont en mars dernier avec le XV de France est le mal du siècle dans le rugby, elle va aussi priver le FC Grenoble d'un de ses plus grands talents, en ProD2 cette fois.

Le pendant de Costa Storti blessé

Le verdict de la blessure de l'ailier Gerswin Mouton a en effet été sans appel. Le Namibien de 25 ans était mal retombé à la réception d'un saut face à Aurillac, vendredi dernier. A peine remis d’une blessure au genou contractée en finale de ProD2 en juin dernier à Toulouse, son articulation a de nouveau cédé.

La blessure du Namibien est un gros coup dur pour le FCG, qui perd donc là l'un de ses joueurs les plus dangereux, qui couvrait les postes d'ailier et de centre. Pour sa première saison à Grenoble en 2024/2025, le brun remuant avait inscrit la bagatelle de 14 essais en 21 matchs et prouvé qu'il était le genre de joueur qui allait tirer les Isérois vers le haut dans leur quête de Top 14.



Densifié depuis son arrivée en France (1m83 pour 95kg), il n'avait rien perdu de ses qualités de vitesse, de duel et de finition. Ni de sa solidité en défense. Mais il ne formera pas le duo le plus électrique de ProD2 sur les ailes avec le Portugais Raffaele Costa Storti, débarqué cet été au pied des Alpes et qui n'a pas encore joué avec son nouveau club suite à une blessure.

Pour pallier cette lourde absence, il n'est pas impossible que Grenoble se mette en quête d'un joker médical.