TOP 14. Grâce à sa belle offre, le LOU va-t-il s’offrir un espoir du rugby français du Racing 92 ?

En quête de renfort au talonnage, le LOU aurait formulé une belle offre à un élément montant du Racing 92 : Janick Tarrit.

Le marché des transferts est aujourd’hui un jeu de chaises musicales et de roulage de mécaniques. Alors quand un élément aussi prometteur que Janick Tarrit arrive en fin de contrat, il est tout naturel qu’il soit rondement courtisé.

Ainsi, bien que le Racing 92 veuille le conserver, le LOU s’est clairement positionné sur son profil en lui formulant d’ores et déjà une "belle offre", rapporte L’Equipe.

Et si l’on ne sait pas ce qu’entend réellement le quotidien sportif le plus célèbre de France par ces mots, on imagine volontiers qu’il s’agit d’une revalorisation salariale. Du genre d’offre qui se refuse rarement, aujourd’hui.

D’autant que s’il fait partie intégrante du squad du Racing 92 et que l’on pensait un temps qu’il tournerait autant au talonnage que ne le font Julien Marchand et Peato Mauvaka à Toulouse, il s’avère finalement que Tarrit soit davantage le remplaçant idéal à Camille Chat. En témoignent ses 53 matchs joués depuis son arrivée en 2022 en Île-de-France, mais aussi ses "seules" 24 titularisations.

Peut-être envisagera-t-il alors une place de numéro 1 sur les bords du Rhône, alors que Yanis Charcosset et Guillaume Marchand seront tous les deux en fin de contrat à l'issue de la saison.

Talonneur dynamique, robuste et très bon dans les tâches obscures, Tarrit (25 ans) a été récompensé de sa régularité en participant à la dernière tournée estivale des Bleus et au match contre l'Uruguay. Avant de découvrir le Top 14 avec le Racing, il était le capitaine de Nevers, en ProD2, à tout juste la vingtaine.

Bref, un élément qui pourrait découvrir un nouveau statut s’il venait à quitter Nanterre dans les prochaines mois. Et ce ne serait que mérité.