RUGBY. Courtisé par plusieurs clubs de Top 14, Esteban Abadie a fait son choix

Élément incontournable du RCT, Esteban Abadie s'est vite imposé sur la rade comme un cadre. Ce dernier a été courtisé par plusieurs clubs de Top 14 a fait son choix.

L'aventure continue à Toulon

C'est une des excellentes pioches du mercato 2023 réalisé par le RCT. Esteban Abadie, formé au Racing 92 pendant 10 saisons, a réellement goûté aux joies du rugby professionnel en Corrèze, avec le CAB.

À Brive, ce dernier a réalisé quatre belles saisons, dont la dernière (2022/2023) où il a cumulé 26 rencontres pour 25 titularisations. Malgré les résultats inconstants de son ancienne équipe, Abadie a réussi à faire son trou, notamment en touche ou ses aptitudes à contrer les ballons adverses ont été remarquées.

A Toulon, rebelote, et en quelques semaines, le troisième ligne se crée une place de titulaire et enchaîne les performances de haut vols en Top 14. Son activité défensive, son intelligence et touche et ses fulgurances ballon en main lui ouvre même les portes du XV de France lors du 6 Nations, avec un quart d'heure grappillé face à l'Italie.

Il joue 19 matchs dont 18 comme titulaire, mais manque les phases finales et la fin de saison en raison d'une blessure au mollet. Il aurait dû participer à la tournée estivale du XV de France en Argentine, mais le joueur de 26 ans ne s'est pas remis à temps.

En fin de contrat en juin 2025, Esteban Abadie est un homme courtisé sur le marché des transferts et ce dernier a pris le temps de discuter avec les cadors du championnat. Ainsi, le Racing 92, son ancienne équipe et La Rochelle s'étaient montrés particulièrement intéressés.

Toutefois, seulement les informations de Midi Olympique, le flanker devrait rester sur la rade après avoir trouvé un accord avec son club. Il semblerait qu'Abadie soit déterminé à s'inscrire au long terme à Toulon, et devrait s'engager pour trois saisons supplémentaires, jusqu'en 2028.

Une belle marque de confiance du club frappé du muguet, qui a sûrement été convaincu par les récentes prestations de ce dernier (trois titularisations de suite). Si Abadie a la confiance de sa direction, il l'a également de son manager Pierre Mignoni, qui n'avait pas hésité l'année dernière à le placer comme capitaine à l'instar de Charles Ollivon ou Baptiste Serin.

RUGBY. 134 essais inscrits et des actions de folie, cette saison le Top 14 a des airs de Super Rugby !