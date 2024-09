RUGBY. 134 essais inscrits et des actions de folie, cette saison le Top 14 a des airs de Super Rugby !

Après seulement trois journées, nous nous rendons compte que le Top 14 est particulièrement attrayant cette saison. Voici les statistiques qui prouvent que déplacer le ballon est la meilleure des stratégies.

Une pluie d'essais

Quelle meilleure publicité pour le rugby et le Top 14 que de voir une pluie d'essais chaque week-end sur les différentes pelouses du Top 14 ? Cette saison, les passionnées et amoureux du championnat de France sont servis.

Avec le rugby professionnel et les différents schémas de jeu proposés aux quatre coins du globe, les défenses se sont renforcées et le Top 14 et connus et reconnu pour faire déjouer les meilleurs attaquants.

Loin des envolées du Super Rugby, les stars du Pacifique peinent parfois à s'adapter à la dureté du championnat de France. Néanmoins, cette saison, nous sommes plutôt bien lotis en termes d’essais, et les multiplex du samedi après-midi sont rythmés.

Après trois journées de Top 14, nous sommes à un total de 134 essais, soit 26 réalisations de plus que la saison dernière au même stade (108 essais avaient été plantés). Analysons ce phénomène.

Des équipes ultra-offensives

Si le Top 14 est aussi offensif cette saison, c'est en raison des effectifs pléthoriques que possèdent bon nombre d'équipes. Évidemment, en tête du championnat, le Stade Toulousain jouit, à juste titre, de la réputation de l'équipe qui joue le mieux au monde.

Cependant, cette année, les Toulousains ne sont pas ceux qui ont marqué le plus de points pour l'instant. Ces derniers culminent à 98 unités, tandis que l'UBB a inscrit 124 points, La Rochelle et le Racing 92 sont eux à 95 marques.

Bien sûr, Bordeaux compte sur une ligne de trois quarts composée de véritables facteurs X avec Jalibert, Depoortère, Bielle-Biarrey, Penaud ou encore Buros. D'ailleurs, lors de la dernière journée, les deux ailiers du XV de France ont chacun planté un triplé, lors de la victoire face au Racing 92.

Lors de ce succès, pas moins de 86 points ont été marqués sur la pelouse de Chaban-Delmas (52-34), ce qui pourrait déjà être le record de la saison. Il faut remonter en février dernier pour trouver la trace d'un plus haut total, avec le record du Top 14 entre Toulouse et Oyonnax, 61-34.

L'an passé, Toulouse avait accumulé 765 points en 26 rencontres de la phase régulière, soit une moyenne de 29,4 points par rencontre. En comparaison, l'UBB est à plus de 41 unités par match après trois journées, un départ en fanfare.

Cette saison, nous pourrions bel et bien assister à un record d'essais en Top 14. L'an passé, Baptiste Couilloud avait planté 17 fois, en 22 rencontres, soit un ratio de 0,77 essai par rencontre. Cette saison, Penaud a déjà marqué 5 fois en trois rencontres, et pourrait aller chercher le record de Chris Ashton, avec ses 24 réalisations en 23 matchs.

En attendant, de belles affiches nous attendent ce week-end avec un Racing 92-La Rochelle alléchant, Pau-Paris à suivre ou encore Toulouse-Bordeaux qui risque d'être spectaculaire.

