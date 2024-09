TOP 14. Ahki vs Janse Van Rensburg : cuisseaux d’acier et duel saignant à venir dans le derby de la Garonne

Ce dimanche soir à 21h, Rohan Janse Van Rensburg pourrait se frotter à Pita Ahki pour ce qui serait sa première titularisation en Top 14. Un sacré baptême du feu !

3 mois plus tard quasiment jour pour jour, l’UBB va donc retrouver son bourreau toulousain. Inutile de vous faire un récapitulatif complet de la dernière finale de Top 14, conclue par une victoire à 60 points (!) des Stadistes, et de vous expliquer pourquoi Bordeaux ne sera pas forcément très sereine avant d’aborder ce match.

L’occasion parfaite, à l’extérieur, de pourquoi pas faire souffler certains de ses cadres qui ont enchaîné un bloc de 3 depuis le début de la saison, comme Nicolas Depoortère. D’autant qu’à ce poste, pour aller défier Pita Ahki dans son jardin, Bordeaux possède désormais une profondeur et un profil inédits grâce à l’arrivée d’un certain Rohan Janse Van Rensburg.

Lui ? Il s’inscrit dans la lignée des centres sud-africains au gabarit de 3ème ligne et des André Esterhuizen ou Damian De Allende. Et si la concurrence exacerbée et les blessures ne lui ont pas permis de goûter à la sélection plus d’une fois, cela n’enlève rien au potentiel du bonhomme (1m85 pour 109kg), boule de démolition aux mains d’argent autrefois joueur le plus perforant d’Angleterre.

Après 30 minutes face au Racing 92, voici pour lui le moment de débuter un match de Top 14, et pas n’importe lequel. Celui qui lui offrirait un duel face à Ahki, donc, pour l’un des affrontements les plus croustillants du week-end.

Un duel explosif

Entre le punch de Van Rensburg et la régularité et les "cisailles" du Tongien, il pourrait en effet y avoir des étincelles. D’autant qu’on sait que le numéro 12 toulousain (qui fête d’ailleurs ses 32 ans ce mardi) élève toujours son niveau de jeu lorsque l’opposition le demande.

Cette fois, il devra contenir les cuisseaux d’acier de natif de Welkom. Rien d’insurmontable mais un beau challenge pour celui qui a à peu près affronté tous types de spécimens au centre depuis le début de sa carrière. Et qui avait justement remporté son duel assez nettement lors de la seule fois où ils se sont croisés, lors du Toulouse vs Sharks d’avril 2023.

Score final ? 54 à 20 pour les Rouge et Noir. Prélude de ce que nous réserve le choc de dimanche soir ?