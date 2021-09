TOP 14. Frédéric Michalak dans le viseur du Stade Toulousain ?

Après le départ d’AB Zondagh en début de saison, Toulouse est à la recherche d’un nouvel entraîneur chargé des skills. Ce pourrait être Frédéric Michalak.

Rugby. Frédéric Michalak s'exile en Australie pour venir en aide à un club de rugby à... 13 !L’enfant du club de retour dans la ville Rose plus de 10 ans après son départ ? Ce n’est peut- être plus qu’une question de temps ! En effet, les équipes de Canal nous annonçaient dimanche soir que l’ancien joueur des Sharks Frédéric Michalak intéressait grandement le champion de France en titre. Un intérêt qui coïncide avec le départ du sud-africain Zondagh, qui occupait depuis 2019 le poste d’entraîneur des skills. Parti relever un nouveau défi avec le XV du chardon, il laisse derrière lui un poste vide, ô combien important, que les dirigeants toulousains veulent combler, sans pour autant se précipiter. SEVENS - Frédéric Michalak dans le staff Monégasque pour l'In Extenso SupersevensAprès avoir déjà rencontré pas mal de techniciens compétents dans ce domaine, Ugo Mola se serait ensuite attardé sur le profil de Michalak, actuel consultant pour Canal. En effet, sa technique individuelle et son expérience seraient des plus-values énormes pour n’importe quelle équipe de notre championnat. Des qualités, qui se sont notamment reflétées à travers l’équipe de Monaco, qu’il a dirigée lors des trois étapes du Super Sevens (dont deux victoires finales). Imaginez donc juste un instant, toute la technique que ce dernier peut apporter, jumelée avec le jeu de main toulousain ! Une association qui nous fait saliver d’avance, et qui raconterait une belle histoire. Celle de l’enfant de Toulouse, qui, après avoir tout gagné avec ce club, est parti à l’autre bout du monde à la recherche de nouvelles aventures, pour enfin revenir, là où tout a commencé. Le globe-trotter français, de retour chez les siens. Comment Fred Michalak s'est-il retrouvé à l'entraînement... des Waratahs ?Cette rumeur est d’autant plus réaliste qu’elle correspond à la politique menée par les Hauts-Garonnais ces dernières années : faire confiance aux anciens joueurs de la maison pour diriger les générations actuelles et futures (Mola, Lacombe ou encore Poitrenaud). Ce dernier, très ami avec Fred Michalak depuis des années, pourrait être un argument essentiel au retour de l’ancien demi d’ouverture à Ernest-Wallon. Il ne reste plus qu’à attendre de voir si ces rumeurs sont fondées, et si de son côté, « Michel » souhaite relever un nouveau défi.