SEVENS - Frédéric Michalak dans le staff Monégasque pour l'In Extenso Supersevens

Installé de longue date dans le développement du rugby à 7 monégasque, Frédéric Michalak sera le manager de l’équipe du rocher.

Le projet a commencé il y a déjà plusieurs années, Monaco veut se lancer durablement dans le rugby à 7. Le Monaco Rugby Sevens était déjà présent à la première édition de l’In Extenso Supersevens et fera son retour pour l’édition 2021. C’est via les réseaux sociaux que le club a annoncé son groupe ainsi que le staff. Un nom bien connu retiendra notamment l’attention des curieux, celui de Frédéric Michalak. En effet, l’ancien ouvreur du XV de France sera présent sur le circuit national. Impliqué de longue date dans le sevens monégasque, il avait indiqué en 2019 auprès de Monaco Hebdo que le but était d’avoir “une équipe nationale intégrée un jour aux Jeux Olympiques”.

𝐋𝐞 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 Monaco Rugby 7s 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐀𝐢𝐱-𝐞𝐧-𝐏𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐜𝐞



Voici le premier effectif qui débutera, samedi, cette nouvelle édition du Supersevens



Un effectif de qualité et prêt à tout donner !

Il sera au côté de l’ancien international français de rugby à sept Jérémy Aicardi qui a été nommé entraîneur en chef. L’ancien septiste tricolore compte plus de 200 matchs avec l’équipe de France, il avait également entraîné l’équipe de Belgique de rugby à sept. Analyste du XV de France durant la tournée en Australie, James Kent sera également de la partie. Le préparateur physique Zeba Traoré, bien connu des Toulousains, rempile après avoir déjà été présent en 2020.