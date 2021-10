Top 14. Frédéric Michalak à Toulon plutôt qu'à Toulouse pour prodiguer ses conseils ?

L'ancien ouvreur du XV de France Frédéric Michalak pourrait venir renforcer le staff de Toulon. Le RCT a besoin de sang neuf après un début de saison raté.

TOP 14. Frédéric Michalak dans le viseur du Stade Toulousain ?Annoncé au Stade Toulousain il y a un mois suite au départ d'AB Zondagh, Frédéric Michalak pourrait finalement prendre la direction de Toulon selon les informations de RMC. Le RCT n'est pas au mieux en championnat avec seulement une victoire au compteur après cinq journées. Les Varois n'ont pas trouvé la bonne formule. Et si le président du RCT Bernard Lemaitre a pour l'heure maintenu sa confiance à Patrice Collazo, des ajustements ne sont pas à exclure. Ainsi, l'ancien ouvreur international Frédéric Michalak pourrait venir renforcer le staff en qualité de consultant. Passé par Toulon entre 2012 et 2016, il pourrait débarquer au mois de décembre et venir prodiguer ses conseils aux Varois à raison de quelques jours par semaine. "Je suis en contact avec d’autres clubs, cela se décidera très bientôt. Ce qui est sûr, c’est que ce ne sera pas un poste d’entraîneur à temps plein. Mais plutôt du consulting, deux jours et demi par semaine, pour aider un club à se structurer vers la haute performance", confie-t-il au Parisien. Alors que son contrat avec les Sydney Roosters est terminé, il est récemment devenu le manager de Monaco Sevens à l'occasion du Super Sevens. On l'a également vu sur Canal + en tant que consultant. Rugby. Frédéric Michalak s'exile en Australie pour venir en aide à un club de rugby à... 13 !