VIDEO. Top 14. En 2011, La Rochelle/Toulouse, c'était vraiment David contre Goliath

Il y a un peu plus de 10 ans, La Rochelle et Toulouse connaissaient des spirales diamétralement opposées. Ces derniers par le biais de Nicolas Bézy, s'imposaient à Deflandre dans les dernières minutes.

Nous sommes le 11 février 2011. À cette époque, les deux équipes ne boxent pas dans la même catégorie. Toulouse truste les premières places du classement et bataille pour décrocher un titre de champion de France. De son côté, La Rochelle tout fraîchement promu dans l'élite tente d'assurer son maintien en Top 14. Une autre époque. Car depuis de l'eau a coulé sous les ponts et les deux formations font partie des meilleures sur le Vieux Continent. Retour sur cet affrontement haletant.

Le match : Bézy crucifie La Rochelle

Nos voilà donc à Deflandre en cette glaciale soirée d'hiver 2011. Les 15 000 supporters rochelais se font entendre et espèrent bien voir leur équipe faire tomber l'ogre toulousain. Un remake de David contre Goliath en somme. Le début de rencontre s'apparente à un duel de buteur entre l'arrière maritime Gregory Goosen et l'ouvreur toulousain Frederic Michalak. Le premier inscrira deux pénalités auxquelles répondra par deux fois le second, d'une pénalité et un drop. Score de parité donc au quart d'heure de jeu. Avant que Toulouse n'inscrive un essai magnifique made in Fidji. Nous jouons la 19e minute. Sur un renversement petit côté dans leur 40 mètres, Rupeni Caucaunibuca adresse une merveille de chistera sur le pas pour Vilimoni Delasau, lequel se défait de plusieurs défenseurs pour s'engouffrer dans la défense rochelaise. Après un numéro de soliste sur son aile, ce dernier sert de nouveau Caucaunibuca. Rup's allonge alors la foulée pour plonger en Terre promise. Mais les locaux ne tarderont pas à réagir. Goosen d'une pénalité ramène son équipe à quatre points avant qu'Heymans d'un drop ne remette les locaux à un essai transformé (9-16). Mais La Rochelle porté par son public, réagit avec un ballon porté victorieux peu avant la demi-heure de jeu conclu par Faasalele.

Une pénalité de chaque et aux citrons les deux équipes sont dos à dos (19-19). La seconde période sera beaucoup moins fructueuse, Gregory Goosen manquant deux pénalités et Frederic Michalak une. Les Rochelais dominent, une domination cependant stérile. Ce n'est qu'à la 79e minute, sur une ultime pénalité der Nicolas Bézy que Toulouse décrochera un succès sur le gong et punira les locaux. Les Toulousains finiront la saison en trombe, terminant premier de la saison régulière et étant sacrés champion de France en disposant de Montpellier en finale (15-10). De son côté, La Rochelle ne pourra éviter la relégation, avec une treizième place à sept points de Brive douzième et premier non-relégable.

Les compositions

Peu de joueurs présents lors de cette rencontre sont encore en activité. On remarque entre autres que Romain Sazy faisait déjà partie de l'effectif rochelais puisqu'il était titularisé en troisième ligne, son poste de formation. Rémi Lamerat de son côté était aligné au centre de l'attaque toulousaine et avait même écopé d'un carton jaune peu avant la pause. Tout comme son vis-à-vis, le regretté Seru Rabeni qui avait été contraint de passer 10 minutes ''au frigo''. À la Rochelle, Thomas Combezou aujourd'hui à Castres était positionné à l'aile alors que Piula Faasalele évoluait en seconde ligne sous les couleurs jaunes et noirs, lui champion de France avec Toulouse en 2019.

La Rochelle 1 Toderasc 2 Pani 3 Leupolu 4 Faasalele 5 Grobler 6 Djebaili 8 Soucaze 7 Sazy 9 Neveu 10 Talès 11 Ninard 12 Roux 13 Rabeni 14 Combezou 15 Goosen 16 Bordoy 17 Bares 18 Jacob 19 Som



20 Dambielle 21 Gaugau 22 Dall'Igna 23 Garcia

Toulouse 1 Human 2 Lacombe 3 Lecouls 4 Maestri 5 Albacete 6 Lamboley 8 Sowerby 7 Nicolas 9 Vergallo 10 Michalak 11 Lakafia 12 Lamerat 13 Caucaunibuca 14 Delasau 15 Heymans 16 Basualdo 17 Poux 18 Millo Chluski 19 Bouilhou



20 Bézy 21 Imperial 22 Picamoles 23 Johnston

Le résumé du match :