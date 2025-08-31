TOP 14. Fernandez sérieusement touché, Arata absent, Castres dans le dur à la mêlée
À une semaine du Top 14, Castres perd gros : Fernandez, opéré d’une double fracture à la main, sera absent 2 mois. Crédit image : Screenshot Youtube Castres Olympique
Castres encaisse un double coup dur : Fernandez, opéré d’une fracture, sera absent 2 mois. Arata, lui, part en sélection avec l’Uruguay. C’est donc Doubrère qui devra assurer face à Pau.

Le CO dans le dur à la mêlée

Le Castres Olympique a vécu une mauvaise nouvelle vendredi soir à Mazamet. Opposés aux Harlequins en match amical, les Tarnais ont perdu leur demi de mêlée Jérémy Fernandez, victime d’une double fracture à la main.

Le joueur de 28 ans sera opéré dès ce lundi, et son absence est estimée à deux mois. Un coup dur pour un élément régulier du CO la saison dernière.TOP 14. Castres gagne, Staniforth rejoue, Ardron s’en va : l’été en montagnes russes du COTOP 14. Castres gagne, Staniforth rejoue, Ardron s’en va : l’été en montagnes russes du COFormé à Narbonne puis arrivé à Castres en 2019, Fernandez s’était imposé comme une valeur sûre du groupe tarnais. La saison passée, il avait disputé 28 rencontres, dont 15 comme titulaire, un total qui en disait long sur la confiance accordée par le staff. Sa blessure laisse donc un vide, d’autant plus que le Top 14 reprend dès samedi prochain.

Un début de saison sans Arata non plus

Pour la réception de la Section Paloise ce 6 septembre (17h), le CO devra également composer sans son maître à jouer habituel, Santiago Arata.

Le demi de mêlée uruguayen est retenu avec sa sélection pour affronter le Chili dans un match capital en vue de la qualification à la prochaine Coupe du monde.TOP 14. Castres verrouille un cadre de son effectif pour plusieurs saisonsTOP 14. Castres verrouille un cadre de son effectif pour plusieurs saisonsCette double absence ouvre la porte à Gauthier Doubrère. Arrivé en 2022 à Castres, le joueur formé à Vic/Bassoues puis passé par Auch, Bordeaux, Biarritz et Mont-de-Marsan, n’a connu que 9 feuilles de match l’an dernier, dont 2 titularisations. À 29 ans, il pourrait avoir une belle carte à jouer pour s’affirmer et gagner en temps de jeu.

Si le coup est rude pour Fernandez, le CO garde des solutions et devra vite trouver ses repères pour ne pas manquer son entrée en matière. Face à Pau, la mêlée castraise aura déjà un premier gros test.

