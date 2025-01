TOP 14. Favoris, surprises et déception, le bilan des clubs à mi-saison (2/2)

Après 13 journées de Top 14, certains clubs déçoivent, d’autres performent. Où en sont les 14 écuries de notre championnat à la mi-saison ?

Castres Olympique – à sa place

Cette 8ᵉ place est relativement logique pour le Castres Olympique. Le groupe est peut-être au maximum de ce qu’il peut donner. Si certaines individualités comme Papali’i surnagent, le niveau moyen ne permet pas au CO d’aller jouer beaucoup plus haut. Les blessures longue durée d’Ambadiang et Staniforth laissent un vide à des postes clés. Peut-être qu’un ou deux coups à l’extérieur pourraient faire basculer une saison pour l’instant en demi-teinte.

Racing 92 – déception

La plus grande déception de ce début de saison. Si les Franciliens ont pour habitude de ne jamais manquer les phases finales, ils sont déjà à six points du top 6 et semblent en grande difficulté. Laurent Travers a annoncé son départ. Arundell veut rentrer au pays. Stuart Lancaster est critiqué et serait sur la sellette. Rien ne va au Racing et ça n’a pas l’air de s’arranger. Attention, il faut réagir très vite sous peine de connaitre une fin de saison cauchemardesque

Section Paloise – déception

Les Béarnais sont difficiles à classer. Évidemment, on en attendait beaucoup mieux. Leur recrutement était de qualité, Sébastien Piqueronies travaille bien. De nouveaux espoirs sont régulièrement intégrés et cela fonctionne. Mais ce début de saison est un calvaire avec une infirmerie qui ne désemplit pas. Environ une quinzaine de blessés sont sur le carreau depuis deux mois. Autant dire que dans ces conditions, il est très difficile d’aligner une équipe compétitive. Pau doit faire le dos rond pour laisser passer l’orage. La fin de saison doit leur permettre de travailler en vue du prochain exercice.

Stade Français – déception

À l’image de son voisin le Racing 92, le Stade Français a quelque peu explosé. Cependant, les remous en interne ont eu lieu très tôt dans la saison, ce qui a permis de rapidement passer à autre chose. Karim Gezhal out, place au terrain désormais. Malgré tout, les Soldats Roses n’y arrivent pas. Leur jeu est balbutiant, ils multiplient les erreurs grossières et font preuve d’indiscipline. Avec seulement un point d’avance sur le LOU, barragiste, il faudra s’employer pour s’éviter une fin de saison angoissante.

Perpignan – à leur place

La phase retour de la saison dernière était peut-être l’arbre qui cache la forêt à Perpignan. L’USAP n’a pas réussi à surfer sur cette belle dynamique et lutte à nouveau pour son maintien. À l’image de Pau, on en attendait beaucoup mieux, mais des blessures de joueurs importants sont venues freiner la dynamique. Malgré tout, Franck Azéma parait être l’homme de la situation et a encore la confiance de ses joueurs. Il faudra cravacher pour éviter la 13ᵉ place.

LOU Rugby – déception

Lyon fait partie des plus grandes déceptions avec le Racing 92. Par rapport à la qualité de leur effectif, leur place n’est pas à la 13ᵉ position du classement. Baptiste Couilloud se démène, mais ne parvient pas à faire passer un cap à son équipe. Seul point positif : l’infirmerie est en train de se vider. Léo Berdeu est de retour. Théo Millet et Guillaume Marchand vont reprendre la compétition. Mais au-delà des hommes, il faudra que le LOU retrouve son identité pour construire sa fin de saison.

RC Vannes – à sa place

Cela peut sembler dur, mais les Bretons ne pouvaient pas espérer beaucoup mieux que cette 14ᵉ place. Les écuries de Top 14 sont tellement armées qu’il est devenu très difficile pour le promu de se maintenir. Malgré tout, la belle victoire à La Rochelle aurait pu relancer la dynamique. Mais les défaites successives à La Rabine face à Bordeaux et Bayonne ont fait plonger le club. Sept points les séparent de la 13ᵉ place désormais, et cela parait rédhibitoire.